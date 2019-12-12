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Мокрый снег и гололедица ожидаются местами по Беларуси 14 декабря. А в Бресте будет?

13.12.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются местами по Беларуси 14 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Мокрый снег и гололедица ожидаются местами по Беларуси 14 декабря. А в Бресте будет?

В субботу будет преобладать облачная погода. Местами пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ожидаются слабые туман и гололед, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Мокрый снег и гололедица ожидаются местами по Беларуси 14 декабря. А в Бресте будет?

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем будет от нуля до плюс 6.

Синоптики на ближайшее время обещают плюсовую температуру с мокрым снегом, переходящим в дождь. В ночное время температура будет опускаться ниже нуля, поэтому на дорогах ожидается гололедица.

Первый снег приносит определенные трудности водителям. Особенно сложно начинающим, у которых практические навыки вождения автомобиля сводятся к минимуму, при этом добавляется плохая видимость и непредсказуемое поведение пешеходов. Даже опытные водители первое время на зимней дороге, особенно за городом, чувствуют себя за рулем неуверенно.

Неблагоприятные дорожные условия в зимний период времени являются прямой причиной дорожно-транспортных происшествий в 30% случаев, и косвенной - в 70%, требуя от водителей и пешеходов повышенного внимания к мерам собственной безопасности и безупречного соблюдения правил дорожного движения.

Водителям следует:

- эксплуатировать транспортное средство с соответствующими времени года шинами, это значительно улучшит управляемость автомобиля в условиях скользкой дороги и поможет сократить тормозной путь;

- выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости в направлении движения;

- избегать резких торможений, особенно на закруглениях дорог;

- соблюдать дистанцию до автомобиля, движущегося в попутном направлении;

- оказаться от совершения маневра обгона;

- быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

Опасен гололед на мостах, эстакадах, высоких насыпях, а также на подъездах к остановкам общественного транспорта, перекрестках и переходах. Лед здесь образуется нередко даже тогда, когда его нет на остальных участках дороги. Тормозить на таких участках крайне опасно, поэтому снижайте скорость заранее.

Пешеходам необходимо:

- ожидать разрешающего сигнала светофора или остановки общественного транспорта на безопасном расстоянии от края проезжей части;

- убеждаться в отсутствии приближающихся транспортных

 
 
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  Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются местами по Беларуси 14 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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