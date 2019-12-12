Мокрый снег и гололедица ожидаются местами по Беларуси 14 декабря. А в Бресте будет?

Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются местами по Беларуси 14 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет преобладать облачная погода. Местами пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ожидаются слабые туман и гололед, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем будет от нуля до плюс 6.
Синоптики на ближайшее время обещают плюсовую температуру с мокрым снегом, переходящим в дождь. В ночное время температура будет опускаться ниже нуля, поэтому на дорогах ожидается гололедица.
Первый снег приносит определенные трудности водителям. Особенно сложно начинающим, у которых практические навыки вождения автомобиля сводятся к минимуму, при этом добавляется плохая видимость и непредсказуемое поведение пешеходов.Даже опытные водители первое время на зимней дороге, особенно за городом, чувствуют себя за рулем неуверенно.
Неблагоприятные дорожные условия в зимний период времени являются прямой причиной дорожно-транспортных происшествий в 30% случаев, и косвенной - в 70%, требуя от водителей и пешеходов повышенного внимания к мерам собственной безопасности и безупречного соблюдения правил дорожного движения.
Водителям следует:
- эксплуатировать транспортное средство с соответствующими времени года шинами, это значительно улучшит управляемость автомобиля в условиях скользкой дороги и поможет сократить тормозной путь;
- выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости в направлении движения;
- избегать резких торможений, особенно на закруглениях дорог;
- соблюдать дистанцию до автомобиля, движущегося в попутном направлении;
- оказаться от совершения маневра обгона;
- быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов.
Опасен гололед на мостах, эстакадах, высоких насыпях, а также на подъездах к остановкам общественного транспорта, перекрестках и переходах. Лед здесь образуется нередко даже тогда, когда его нет на остальных участках дороги. Тормозить на таких участках крайне опасно, поэтому снижайте скорость заранее.
Пешеходам необходимо:
- ожидать разрешающего сигнала светофора или остановки общественного транспорта на безопасном расстоянии от края проезжей части;
- убеждаться в отсутствии приближающихся транспортных