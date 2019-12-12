Лукашенко: я сторонник страховой медицины, но для этого доходы людей должны быть выше

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов заявил, что является сторонником страховой медицины, передает корреспондент БЕЛТА.





"Я сторонник того, чтобы развивать страховую медицину. Но сразу нельзя: надо, чтобы люди были к этому готовы", - сказал Александр Лукашенко.

Он пояснил, что сначала надо увеличить доходы граждан в два раза. "Позволит ли это сделать экономика? Поэтому страховая медицина хорошо: сбросил на людей и будь здоров. Но надо понимать последствия, мы их просчитывали. На этом этапе мы договорились: вот бесплатная, вот платная, вот страховая медицина", - отметил Президент.

Глава государства добавил, что постепенно в стране возьмут курс на развитие медицинского страхования. "Но не сразу", - подчеркнул он.