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Лукашенко: я сторонник страховой медицины, но для этого доходы людей должны быть выше
13.12.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов заявил, что является сторонником страховой медицины, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я сторонник того, чтобы развивать страховую медицину. Но сразу нельзя: надо, чтобы люди были к этому готовы", - сказал Александр Лукашенко.
Он пояснил, что сначала надо увеличить доходы граждан в два раза. "Позволит ли это сделать экономика? Поэтому страховая медицина хорошо: сбросил на людей и будь здоров. Но надо понимать последствия, мы их просчитывали. На этом этапе мы договорились: вот бесплатная, вот платная, вот страховая медицина", - отметил Президент.
Глава государства добавил, что постепенно в стране возьмут курс на развитие медицинского страхования. "Но не сразу", - подчеркнул он.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов заявил, что является сторонником...
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