Источник материала: Новости Волковыска

13 декабря 2019 года, белорусская рок-группа Nizkiz выпустила новый альбом «Сомнамбула». По словам вокалиста и автора песен Александра Ильина, этот альбом – «набор историй интроверта».

Музыканты записывали альбом в родном Могилеве. Сведением и мастерингом «Сомнамбулы» занимался клавишник группы Anathema, португалец Даниэль Кардозо, в коллаборации с которым Nizkiz выпустили два предшествующих альбому сингла.

"Этот альбом мог появиться совсем в другую дату, но Вселенная решила иначе! Последняя луна года! Нас 13К в Instagram и YouTube! Сегодня пятница, 13-е! И это значит, у вас все выходные, чтобы хватило времени расслушать наш альбом!" – пишут музыканты в своих соцсетях.

По словам музыкантов, альбом «Сомнамбула» отличается от предыдущих записей группы: здесь больше фишек и деталей, которые могут открыться слушателю не с первого раза.

Nizkiz «Сомнамбула» – слушать онлайн бесплатно

Концертная презентация альбома "Сомнамбула" состоится 15 февраля 2020 года в Минске в Falcon Club Arena, билеты стоят от 38 рублей.