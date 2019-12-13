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Посмотрите, сколько минчан пробежались в костюмах Дедов Морозов
Источник материала: Tut.by
В парке Победы утром 14 декабря устроили забег Санта-Клаусов и Снегурочек. В мероприятии участвовали более 600 человек, и регистрация на него закрылась задолго до субботы. GO.TUT.BY оценил, как прошел предновогодний праздник, где Санты не только бегали, но и плавали.
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GO.TUT.BY оценил, как прошел предновогодний праздник, где Санты не только бегали, но и плавали.
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