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Посмотрите, сколько минчан пробежались в костюмах Дедов Морозов

14.12.2019 16:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В парке Победы утром 14 декабря устроили забег Санта-Клаусов и Снегурочек. В мероприятии участвовали более 600 человек, и регистрация на него закрылась задолго до субботы. GO.TUT.BY оценил, как прошел предновогодний праздник, где Санты не только бегали, но и плавали.


















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Теги: Минск
 
 
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GO.TUT.BY оценил, как прошел предновогодний праздник, где Санты не только бегали, но и плавали.
 
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