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В Бресте отметят 250 лет со дня рождения Бетховена

14.12.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В апреле будущего года весь музыкальный мир будет отмечать 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена, и Брест, конечно, не останется в стороне. В нашем областном центре Международный фестиваль «Beethoven Anniversary Tour» выйдет за рамки академического театра драмы – и музыку одного из самых известных композиторов услышат многие!

В Бресте отметят 250 лет со дня рождения Бетховена

Инициатор и координатор этого поистине грандиозного проекта – Мурад Ассуил, художественный руководитель и главный дирижер Гомельского симфонического оркестра. Выпускник Белорусской государственной академии музыки, он имеет также специальность пианиста. Лауреат международных конкурсов в Беларуси, России, Франции и Марокко сотрудничает с ведущими оркестровыми коллективами республики. Как дипломант III Всероссийского открытого конкурса молодых дирижеров имени И.А. Мусина Мурад Ассуил в качестве дирижера был приглашен поучаствовать в нескольких проектах в Российской Федерации (Москва, Киров, Кострома, Ростов). В 2018 году маэстро удостоен Гранта Президента Республики Беларусь в области культуры на реализацию инновационных проектов, направленных на сохранение духовных ценностей и отечественных музыкальных традиций.

– Творчество Бетховена не оценили при жизни, но именно на него равняются все последующие поколения! – уверен Мурад Ассуил. – Великолепным составом международных солистов и дирижеров в Бресте будут исполнены абсолютно все инструментальные концерты юбиляра! Кроме этого, в Беларуси пройдет бесплатная серия мастер-классов от гуру классической музыки для региональных симфонических коллективов и молодых талантливых музыкантов. 

Как отмечает координатор проекта «Beethoven Anniversary Tour», тщательный разбор, пристальное разучивание и вдумчивое исполнение произведений Бетховена ведет к колоссальной профессиональной прокачке: оркестровые музыканты повышают свой исполнительский уровень, а учащиеся музыкальных учреждений, обращаясь к инструментальным и камерным циклам немецкого гения, приобретают и совершенствуют уровень технический. Мастер-классы в рамках «профессиональной прокачки» пройдут в столице и всех областных центрах, в том числе в Брестском государственном музыкальном колледже имени Г. Ширмы.

Одной из основополагающих идей проекта является организация серии выступлений артистов и оркестровых коллективов в лечебных учреждениях, домах инвалидов и детских домах Беларуси. В рамках реализации идеи «Бетховен для всех» 23 апреля отдельный концерт порадует тех, кто проживает в одном из домов-интернатов Брестчины.

– Бетховен страдал от тиннитуса, или звона в ушах. Все его «концертные» сочинения, которые будут исполнены в рамках нашего проекта, создавались им в период постоянно прогрессирующего серьезного заболевания, – рассказал Мурад Ассуил. – К премьере всемирно известной Девятой симфонии, венчающейся легендарной «Одой к радости» (тогда композитору было 54 года), он не слышал уже абсолютно ничего. Именно такая личность по полному праву может служить примером и мотиватором для людей с ограниченными возможностями, а также для многих других.

 
Теги: Брест
 
 
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