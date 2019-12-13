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В Бресте обсудили новый Жилищный кодекс с замминистра ЖКХ

14.12.2019 19:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Для этого провели семинар-учебу с председателями правлений организаций застройщиков и товариществ собственников.

В Бресте обсудили новый Жилищный кодекс с замминистра ЖКХ

Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

В семинаре участвовал первый заместитель министра ЖКХ Геннадий Трубило.

300 руководителей

«В стране отношение к жилым домам, которыми управляют товарищества собственников и службы жилищно-коммунального хозяйства государства, одинаковое, и подходы тоже одинаковые, — отметил он. — В 2020 году вступит в силу новый Жилищный кодекс, в связи с чем возникла потребность обсудить вопросы, которые назрели у руководителей товариществ собственников, хозяйственников и граждан».

В Бресте обсудили новый Жилищный кодекс с замминистра ЖКХ


Геннадий Трубило подчеркнул, что нельзя занижать роль местных органов власти, которые по Жилищному кодексу исполняют функции контроля: «Они должны этим процессом управлять и контролировать. И все вопросы, которые поднимают граждане и председатели кооперативов, товариществ собственников, должны решать на местах, как и определено в жилищном законодательстве. Часто чтобы связать эти звенья, мы и проводим на больших площадках круглые столы и обсуждаем насущные проблемы».

В Бресте семинар такого масштаба проводят впервые. Он собрал около 300 руководителей отделов и служб ЖКХ, представителей вертикали власти, товариществ собственников. Опытом работы поделились председатели правлений ЖСПК и товариществ собственников из Бреста, Минска и Гродно.

Новое в управлении имуществом

Как отметил зампредседателя горисполкома Николай Якубовский, в нашем городе из семи миллионов квадратных метров многоквартирного жилья 3,3 миллиона находится под началом ЖРЭУ и 3,5 миллиона — в ведении товариществ собственников. «Поэтому качество жизни жильцов и взаимодействие с органами власти в большой степени в зоне вашей ответственности», — сказал он, обращаясь к руководителям ЖСПК и ТС.

В Бресте обсудили новый Жилищный кодекс с замминистра ЖКХ


Новый Жилищный кодекс вступит в силу в следующем году. Изменения, внесенные в него, очень важны. Они коснутся членов товариществ собственников и подразумевают упрощение взаимодействия между членами кооперативов. К примеру, появится новая форма порядка голосования, а также обучения и профессиональной аттестации руководителей товариществ собственников.

Семинар предполагал проведение как теоретической, так и практической части. В рамках учебы участники семинара познакомились с жилищно-строительными производственными кооперативами и товариществами собственников Московского и Ленинского районов Бреста.

Замглавы администрации Московского района Алексей Шевердин отметил, что было запланировано посетить несколько домов, которые находятся на обслуживании ТС и ЖРЭУ Бреста. «Важно найти что-то новое в управлении общим имуществом. Самое основное — определить проблемы, которые требуют вмешательства на уровне министерств, ведомств, внести изменения в законодательную базу, чтобы лучше содержали дома и дворовые территории», — сказал он.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  Для этого провели семинар-учебу с председателями правлений организаций застройщиков и товариществ собственников. Автор фото: Юрий МАКАРЧУК В семинаре...
 
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