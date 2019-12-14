Источник материала: Новости Волковыска

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Беларуси с воскресенья, 15 декабря 2019 года, традиционно увеличатся на 1 копейку.

«С учетом роста цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ, стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 15 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку», – сообщает концерн «Белнефтехим».

Новые цены на АЗС Беларуси следующие:

АИ-92-К5-Евро – 1,62 рубля,

АИ-95-К5-Евро – 1,72 рубля,

АИ-98-К5-Евро – 1,94 рубля,

ДП – 1,72 рубля.

Всего с начала года это 26 изменение цены на автомобильное топливо в 2019 году. За год она выросла на 10,9%, или на 17 копеек в абсолютных цифрах.

По традиции подорожание топлива происходит по воскресеньям и строго на 1 копейку. Предыдущий раз цены менялись неделю назад, 8 декабря, тогда они тоже выросли на 1 копейку.

В 2018 году концерн «Белнефтехим» изменял цены на бензин и дизель 27 раз, мотивируя это необходимостью компенсации растущих затрат белорусских НПЗ.