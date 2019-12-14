ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Важно знать, что подросток и алкоголь несовместимы

15.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Употребление спиртного подростками нередко рассматривается подрастающим поколением как невинная шалость. Важно знать, что и у этой медали есть обратная сторона.

Важно знать, что подросток и алкоголь несовместимы
Андрей Шейман

Как рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника ОВД райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению Андрей Шейман, в случае выявления несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения сотрудники милиции проводят детальное разбирательство. Прежде всего, выявляются способ приобретения подростком спиртного, а также лица, способствующие этому. В случае самостоятельной покупки несовершеннолетним алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в объектах торговли работники, реализовавшие их, привлекаются к административной ответственности по ч. 6 ст.12.17 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин. Если же спиртное для несовершеннолетних приобретается взрослыми, равно как и распитие алкоголя с ними, то эти граждане также подлежат ответственности по ст. 17.4 КоАП (вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение) плюс штраф от 10 до 30 базовых величин. Более того, за вовлечение взрослым лицом заведомо несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков предусмотрена уголовная ответственность по ст. 173 УК Республики Беларусь с наказанием до 3-х лет лишения свободы.

В свою очередь подростки привлекаются к административной ответственности за распитие спиртного в общественном мес-те либо появление там в состоянии алкогольного опьянения (ст. 17.3), на них может быть наложен штраф до 8 базовых величин, а при повторном правонарушении – до 15. Если же несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к административной ответственности (с 16 лет), то могут быть привлечены его родители по ст. 9.4 КоАП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей), предусматривающей штраф до 10 базовых величин, а при повторном правонарушении в течение года – до 20. Обращаем внимание, что за употребление алкоголя подросток подлежит постановке на учет в инспекции по делам несовершеннолетних ОВД райисполкома, за ним устанавливается наблюдение со стороны нарколога и проводится профилактическая работа.

Следует знать, что, согласно ст. 14 Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», подросток в возрасте от 11 до 18 лет решением суда может быть помещен в специальное лечебно-воспитательное учреждение на срок до 2-х лет, если он состоит на наркологическом учете и в течение года трижды привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появлялся в общественном месте или на работе в состоянии опьянения и после проведения индивидуальной профилактической работы вновь привлечен к ответственности за совершение данного административного правонарушения и у него сформировалось нежелание вести правопослушный образ жизни.

Подготовила
Ольга МАРЦЕЛЕВА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Употребление спиртного подростками нередко рассматривается подрастающим поколением как невинная шалость. Важно знать, что и у этой медали есть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Джигурда попросил вид на жительство в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские сумки из натуральной кожи из италии в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика