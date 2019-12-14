Важно знать, что подросток и алкоголь несовместимы

Источник материала: Газета Авангард

Употребление спиртного подростками нередко рассматривается подрастающим поколением как невинная шалость. Важно знать, что и у этой медали есть обратная сторона.





Как рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника ОВД райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению Андрей Шейман, в случае выявления несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения сотрудники милиции проводят детальное разбирательство. Прежде всего, выявляются способ приобретения подростком спиртного, а также лица, способствующие этому. В случае самостоятельной покупки несовершеннолетним алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в объектах торговли работники, реализовавшие их, привлекаются к административной ответственности по ч. 6 ст.12.17 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин. Если же спиртное для несовершеннолетних приобретается взрослыми, равно как и распитие алкоголя с ними, то эти граждане также подлежат ответственности по ст. 17.4 КоАП (вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение) плюс штраф от 10 до 30 базовых величин. Более того, за вовлечение взрослым лицом заведомо несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков предусмотрена уголовная ответственность по ст. 173 УК Республики Беларусь с наказанием до 3-х лет лишения свободы.

В свою очередь подростки привлекаются к административной ответственности за распитие спиртного в общественном мес-те либо появление там в состоянии алкогольного опьянения (ст. 17.3), на них может быть наложен штраф до 8 базовых величин, а при повторном правонарушении – до 15. Если же несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к административной ответственности (с 16 лет), то могут быть привлечены его родители по ст. 9.4 КоАП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей), предусматривающей штраф до 10 базовых величин, а при повторном правонарушении в течение года – до 20. Обращаем внимание, что за употребление алкоголя подросток подлежит постановке на учет в инспекции по делам несовершеннолетних ОВД райисполкома, за ним устанавливается наблюдение со стороны нарколога и проводится профилактическая работа.

Следует знать, что, согласно ст. 14 Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», подросток в возрасте от 11 до 18 лет решением суда может быть помещен в специальное лечебно-воспитательное учреждение на срок до 2-х лет, если он состоит на наркологическом учете и в течение года трижды привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появлялся в общественном месте или на работе в состоянии опьянения и после проведения индивидуальной профилактической работы вновь привлечен к ответственности за совершение данного административного правонарушения и у него сформировалось нежелание вести правопослушный образ жизни.

Подготовила

Ольга МАРЦЕЛЕВА