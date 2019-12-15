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В МВД рассказали, когда шенген для белорусов подешевеет до 35 евро

16.12.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Соглашение об облегчении визовых формальностей Беларуси с Евросоюзом полностью согласовано белорусской стороной и может вступить в силу уже в следующем году, сообщил Sputnik начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

В МВД рассказали, когда шенген для белорусов подешевеет до 35 евро

Со стороны Республики Беларуси завершены все процедурные вопросы, связанные с подписанием Соглашения об облегчении визовых формальностей и соглашения о реадмиссии, сообщил собеседник радио Sputnik.

В МВД рассказали, когда шенген для белорусов подешевеет до 35 евро

© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

"В настоящее время мы ждем соответствующего сигнала со стороны Европейской комиссии для того, чтобы физически и юридически подписать это соглашение, провести все государственные процедуры по ратификации обоих соглашений, обменяться ратификационными грамотами", ― сказал Бегун.

Фактически, есть убежденность, что в следующем году оба соглашения вступят в силу для Республики Беларусь и стран Европейского союза, добавил собеседник.

"И тогда одним из основных пунктов данного соглашения является уменьшение стоимости шенгенских виз до 35 евро и возможности гражданам подавать документы как в посольства, так и через визовые центры", ― уточнил Бегун.

Период пребывания на территории стран ЕС останется прежним, но увеличится количество категорий граждан Беларуси, которые смогут получать долгосрочные шенгенские визы со сроком действия 1, 2 года и до 5 лет, добавил представитель МВД.

Полную версию программы "Не для протокола" с участием начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна о подробностях ведения биометрических документов, стоимости шенгенских виз для белорусов и возможностях расширения безвизового режима для иностранцев смотрите на Sputnik Беларусь во вторник 17 декабря.

 
 
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  Соглашение об облегчении визовых формальностей Беларуси с Евросоюзом полностью согласовано белорусской стороной и может вступить в силу уже в следующем году,...
 
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