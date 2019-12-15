"Штадлер" опять сломался

reform.by Пассажиры почувствовали запах гари в салоне, а затем пропало электричество, пишет





Поезд остановился около 21:00 по беларусскому времени и к 21:45 все еще находился на месте.





Момент аварии попал на видео: в темноте можно различить поезд и серию вспышек, похожих на короткое замыкание. Затем происходит яркая вспышка с искрами и громким хлопком, после чего вспышки прекращаются.

















Это не первый инцидент на маршруте «Минск-Гомель». Так, 16 июня поезд остановился на перегоне Салтановка-Хальч на четыре часа, а 26 июля поезд №710 отправлением из Минска в 11:11 стал в районе станции Талька.