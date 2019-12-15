ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Штадлер" опять сломался

16.12.2019 13:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Поезд «Штадлер», следовавший из Минска в Гомель, остановился на полдороге. Пассажиров вывели на улицу на станции Красный Берег, сообщают очевидцы.

Пассажиры почувствовали запах гари в салоне, а затем пропало электричество, пишет reform.by

Поезд остановился около 21:00 по беларусскому времени и к 21:45 все еще находился на месте.

Момент аварии попал на видео: в темноте можно различить поезд и серию вспышек, похожих на короткое замыкание. Затем происходит яркая вспышка с искрами и громким хлопком, после чего вспышки прекращаются.




Это не первый инцидент на маршруте «Минск-Гомель». Так, 16 июня поезд остановился на перегоне Салтановка-Хальч на четыре часа, а 26 июля поезд №710 отправлением из Минска в 11:11 стал в районе станции Талька.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поезд «Штадлер», следовавший из Минска в Гомель, остановился на полдороге. Пассажиров вывели на улицу на станции Красный Берег, сообщают очевидцы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил разобраться с административными наказаниями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика