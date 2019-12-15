|
"Штадлер" опять сломался
Источник материала: Партизан
Поезд «Штадлер», следовавший из Минска в Гомель, остановился на полдороге. Пассажиров вывели на улицу на станции Красный Берег, сообщают очевидцы.
Пассажиры почувствовали запах гари в салоне, а затем пропало электричество, пишет
Поезд остановился около 21:00 по беларусскому времени и к 21:45 все еще находился на месте.
Момент аварии попал на видео: в темноте можно различить поезд и серию вспышек, похожих на короткое замыкание. Затем происходит яркая вспышка с искрами и громким хлопком, после чего вспышки прекращаются.
Это не первый инцидент на маршруте «Минск-Гомель». Так, 16 июня поезд остановился на перегоне Салтановка-Хальч на четыре часа, а 26 июля поезд №710 отправлением из Минска в 11:11 стал в районе станции Талька.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поезд «Штадлер», следовавший из Минска в Гомель, остановился на полдороге. Пассажиров вывели на улицу на станции Красный Берег, сообщают очевидцы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)