Под Осиповичами молодой водитель опрокинул в кювет BMW: погибла пассажирка

Источник материала: Tut.by

Пассажирка погибла при опрокидывании автомобиля в кювет в Могилевской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 13 декабря, в 10.40. По предварительной информации, 18-летний водитель BMW 318i ехал по трассе Осиповичи — Свислочь. На 24-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 56-летняя пассажирка BMW, ехавшая на заднем сиденье, от полученных травм умерла на месте происшествия.