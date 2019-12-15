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Под Осиповичами молодой водитель опрокинул в кювет BMW: погибла пассажирка
Источник материала: Tut.by
Пассажирка погибла при опрокидывании автомобиля в кювет в Могилевской области. Об этом
Авария произошла 13 декабря, в 10.40. По предварительной информации, 18-летний водитель BMW 318i ехал по трассе Осиповичи — Свислочь. На 24-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП 56-летняя пассажирка BMW, ехавшая на заднем сиденье, от полученных травм умерла на месте происшествия.
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Авария произошла 13 декабря, в 10.40, на 24-м километре трассы Осиповичи - Свислочь.
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