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Президент на совещании по применению административной ответственности: «Найдите виновных и увольте»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Устранить недостатки в административном процессе поручил Александр Лукашенко на совещании, которое прошло во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 10 лет количество правонарушений увеличилось почти в два раза. За пятилетку к ответственности привлекли около 3,5 миллионов граждан, то есть более 50 % всего трудоспособного населения.
Впрочем, цифры говорят не только о росте нарушений, но и о недостатках правовой системы, отметил глава государства. Основная часть административных взысканий касается безопасности дорожного движения. Они зафиксированы, в том числе с применением технических средств. Водители получают так называемые «письма счастья».
Однако фотофиксацию установили для наведения порядка на дороге, а не для того, чтобы занести всех автолюбителей в разряд злостных нарушителей. Президент поручил проанализировать ситуацию и принять соответствующие меры. Сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать ПДД. Глава государства на совещании также напомнил о своих поручениях по организации дорожного движения на минских кольцевых дорогах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нужно тщательно разобраться в ситуации и сформировать оптимальные условия, когда человек будет заинтересован соблюдать правила дорожного движения. На него нельзя вешать ярлык правонарушителя в ситуации, когда не создана возможность для нормального движения. Поэтому нам нужно разгрузить участки дорог, на которых фиксируется наибольшее число правонарушений. Увеличить с учетом реальной востребованности количество парковочных мест, устанавливать знаки, ограничивающие скорость движения именно там, где это объективно необходимо.
Кстати, мне докладывают, что не выполняются мои поручения. Это, Наталья Ивановна, недопустимо, когда не выполняются поручения Президента. Поднимите мои поручения по кольцевой дороге – первой и второй – и проверьте, выполнены они или нет. Там, где я перемещаюсь, выполнены, и скорость движения была увеличена как следует, и так далее. Там, где якобы реже бываю на кольцевой дороге, все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей.
Правом составлять протоколы о правонарушениях обладают сотрудники более 70 ведомств. Галочно-палочная система должна быть искоренена, поскольку формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости органов власти и несправедливости административных санкций.
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Новости Беларуси. Устранить недостатки в административном процессе поручил Александр Лукашенко на совещании, которое прошло во Дворце Независимости, сообщили в...
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