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В 2020 году планово повысят пенсионный возраст и минимальный страховой стаж. Как они изменятся
Источник материала: Tut.by
С 1 января 2020 года в Беларуси на полгода вырастет пенсионный возраст, а также минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. Это очередное плановое поэтапное повышение. Пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин — 57 лет, а минимальный страховой стаж для обоих полов будет равен 17,5 года.
Как изменится пенсионный возраст
Напомним, повышение пенсионного возраста началось с 2017 года. Каждый год он будет прибавлять по полгода до тех пор, пока не достигнет 63 лет для мужчин и 58 — для женщин. Это произойдет в 2022 году. В 2019 году мужчины выходили на пенсию в 61,5 года, а женщины — в 56,5 года, а в 2020 году пенсионный возраст составил 62 и 57 соответственно. В 2022 году мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.
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Как изменится минимальный страховой стаж
В 2020 году также увеличат минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. В него входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. В 2019 году минимальный страховой стаж составлял 17 лет, с 1 января 2020 года он увеличится на полгода до 17,5 года.
Минимальный страховой стаж растет по той же схеме, что и пенсионный возраст: на полгода каждый год, пока не будет составлять 20 лет (это произойдет в 2025 году). В 2013 году минимальный страховой стаж увеличился с 5 до 10 лет, в 2015 — с 10 до 15, а с 2016 начал повышаться каждый год на полгода.
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Пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин - 57 лет, а минимальный страховой стаж для обоих полов будет равен 17,5 годам.
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