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В 2020 году планово повысят пенсионный возраст и минимальный страховой стаж. Как они изменятся

16.12.2019 13:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 января 2020 года в Беларуси на полгода вырастет пенсионный возраст, а также минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. Это очередное плановое поэтапное повышение. Пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин — 57 лет, а минимальный страховой стаж для обоих полов будет равен 17,5 года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как изменится пенсионный возраст 

Напомним, повышение пенсионного возраста началось с 2017 года. Каждый год он будет прибавлять по полгода до тех пор, пока не достигнет 63 лет для мужчин и 58 — для женщин. Это произойдет в 2022 году. В 2019 году мужчины выходили на пенсию в 61,5 года, а женщины — в 56,5 года, а в 2020 году пенсионный возраст составил 62 и 57 соответственно. В 2022 году мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет. 

В прошлом году власти обсуждали дальнейшее повышение пенсионного возраста после 2022 года, но только дл женщин. Еще больше повысить пенсионный возраст советовали и в МВФ. А в этом году Александр Лукашенко поручил властям оценить эффективность пенсионной реформы. Однако официально о дальнейшем повышении пенсионного возраста чиновники пока не говорят.

— Давайте мы посмотрим, как в 2022 году пенсионная реформа будет влиять на балансировку Фонда, — объясняла министр труда Ирина Костевич.

Как изменится минимальный страховой стаж 

В 2020 году также увеличат минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. В него входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. В 2019 году минимальный страховой стаж составлял 17 лет, с 1 января 2020 года он увеличится на полгода до 17,5 года.

Минимальный страховой стаж растет по той же схеме, что и пенсионный возраст: на полгода каждый год, пока не будет составлять 20 лет (это произойдет в 2025 году). В 2013 году минимальный страховой стаж увеличился с 5 до 10 лет, в 2015 — с 10 до 15, а с 2016 начал повышаться каждый год на полгода.

Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку», они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 103 рубля. По официальной статистике, в Беларуси около 3,5 тысячи человек, которые оказались в «пенсионной ловушке».

Ранее сообщалось, что в Беларуси будут включать службу в армии в страховой стаж. Как поясняли в Минобороны, которое добивалось этого нововведения, правительство разработало меры по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. Эту инициативу не поддерживали в Минтруда и Минфине. При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменения не приняли.

Вопрос о включении в страховой стаж службы в армии (наряду с учебой в вузе и декретным отпуском) в Беларуси поднимают не первый год. Ранее за включение службы в армии (как и учебы в вузе и декретного отпуска) в страховой стаж выступали парламентарии. Напомним, родителям, воспитывающим четверых детей, в стаж работы засчитывается только 75% такого отпуска. К примеру, тем, у кого трое детей, этот отпуск включается в полном объеме, а для имеющих пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы. «Мы предлагаем засчитывать им период отпусков в полном объеме — 12 лет», — предлагали ранее профсоюзы. 

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Пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин - 57 лет, а минимальный страховой стаж для обоих полов будет равен 17,5 годам.
 
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