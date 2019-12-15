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Обстоятельства смертельного ДТП с солигорской маршруткой: 22-летний бесправник угнал «Газель» своего работодателя
16.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Произошедшее утром в воскресенье под Солигорском смертельное ДТП, вероятно, произошло по вине 22-летнего водителя ГАЗели. Бесправник угнал автомобиль фирмы, в которой работал... Обстоятельства аварии с участием маршрутного такси устанавливает Солигорский РОСК.
— Утром 15 декабря 22-летний житель Солигорска управлял автомобилем «ГАЗель NEXT» и двигался по автодороге «Кулаки-Солигорск» в направлении Солигорска. На 6-ом километре указанной автодороги в деревне Кулаки Солигорского района водитель допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении маршрутным такси, которое съехало в кювет и совершило наезд на дерево, —
В результате ДТП 50-летняя пассажирка маршрутки
Первоначальные следственные действия установили, что находившийся за рулем «ГАЗель NEXT» 22-летний житель Солигорска не имел водительского удостоверения, неправомерно завладел автомобилем организации, в которой он работает грузчиком. Молодой человек воспользовался находившимися в салоне автомобиля ключами и совершил его угон. У него взяты образны биосред для установления его физического состояния на момент совершения ДТП.
Действия мужчины квалифицированы следователями по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса и ч. 1 ст. 214 (угон) Уголовного кодекса.
Окончательная оценка действиям подозреваемого будет дана по результатам расследования.
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Обстоятельства смертельного ДТП с солигорской маршруткой: 22-летний бесправник угнал «Газель» своего работодателя
Произошедшее утром в воскресенье под Солигорском смертельное ДТП, вероятно, произошло по вине 22-летнего водителя ГАЗели. Бесправник угнал автомобиль фирмы, в...
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