Обстоятельства смертельного ДТП с солигорской маршруткой: 22-летний бесправник угнал «Газель» своего работодателя

Источник материала: Слуцк Город





Произошедшее утром в воскресенье под Солигорском смертельное ДТП, вероятно, произошло по вине 22-летнего водителя ГАЗели. Бесправник угнал автомобиль фирмы, в которой работал... Обстоятельства аварии с участием маршрутного такси устанавливает Солигорский РОСК.

— Утром 15 декабря 22-летний житель Солигорска управлял автомобилем «ГАЗель NEXT» и двигался по автодороге «Кулаки-Солигорск» в направлении Солигорска. На 6-ом километре указанной автодороги в деревне Кулаки Солигорского района водитель допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении маршрутным такси, которое съехало в кювет и совершило наезд на дерево, — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В результате ДТП 50-летняя пассажирка маршрутки скончалась на месте. По уточнённой информации, оба водителя и трое пассажиров Volkswagen с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Первоначальные следственные действия установили, что находившийся за рулем «ГАЗель NEXT» 22-летний житель Солигорска не имел водительского удостоверения, неправомерно завладел автомобилем организации, в которой он работает грузчиком. Молодой человек воспользовался находившимися в салоне автомобиля ключами и совершил его угон. У него взяты образны биосред для установления его физического состояния на момент совершения ДТП.

Действия мужчины квалифицированы следователями по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса и ч. 1 ст. 214 (угон) Уголовного кодекса.

Окончательная оценка действиям подозреваемого будет дана по результатам расследования.







Slutsk-Gorod.by

Фото: СК РБ