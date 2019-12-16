Напомним, в результате ICO компания «Чистый берег» намерена привлечь $5 млн.





- Мы не разочарованы. К настоящему времени продано 810 токенов. Мы видим динамику: если 20 ноября шли разовые покупки, рынок практически ничего не знал о платформе, то сегодня это уже 30 покупок в день, и они увеличиваются в объеме. Каждый день идет увеличение продаж, и рынок об этом еще не знает. Мы планируем продать все эмитированные токены за 2020 год.





Подгайский считает, что для реализации бизнес-проекта компании по расширению фирменной розничной сети быстрота не нужна.





- Если мы сегодня сразу получим все деньги, на которые рассчитываем, то нам их будет некуда девать — инвестпроект рассчитан на год. Продать единовременно все токены означает дополнительную нагрузку в выплате процентов. Чем медленнее будут продаваться токены, тем лучше.





Топ-менеджер спрогнозировал, что в течение года компания продаст все токены, поскольку есть предзаказы из РФ, а это объемы покупок от $50 тыс.





- Звонят и спрашивают, как на $100 тыс. купить ваши токены. Мы отвечаем: подождите, нерезиденты будут допущены на площадку Finstore после нового года. Таким образом, предзаказы, еще не формализованные, есть. Исходя из них, только допустив российских инвесторов, мы сразу продадим 20% эмиссии.





Подгайский хотел бы, чтобы нерезидентов допустили на криптоплощадку Банка БелВЭБ не в январе, а в марте.





- Потому что с января начинать платить по обязательствам, начислять проценты нам не хотелось бы, лучше — в марте. В нашем бизнес-плане основная нагрузка по расчетам с инвесторами отнесена на апрель-май и июль-август. Январь-февраль мы надеемся отработать в спокойном, комфортном режиме.





Директор компании «Чистый берег» согласился с тем, что профучастники относятся к новому инструменту — токенам — скептически.





То, что делает сегодня БелВЭБ, — это обгоняет время, для Беларуси внедрение такого инструмента — это рано. Но для внешних рынков — наоборот. Поскольку российский финансовый рынок более зрелый, то он готов к этому. Для наших соотечественников, которые живут за рубежом, это тоже понятно, они подтверждают, что такой доходности за рубежом больше нигде получить нельзя.

Подгайский подтвердил, что гарантии по токенам такие же, как гарантии по облигациям.





Наши токены сегодня обеспечены ликвидными ценными активами. Компания, которая хочет выпустить токены, не обеспеченные, например, квадратными метрами, как у «А-100», или грузовиками — как у МАЗа, не сможет этого сделать: ПВТ ее не пропустит н площадку. Этого не говорят открыто организаторы, но я знаю, что многим компаниям отказали именно по той причине, что токены не могут быть обеспечены чистыми активами.