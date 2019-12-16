Замок в Шотландии зовёт всех желающих пожить в нём неделю. Заплатят €5 тыс

Источник материала: KYKY

В Шотландии ищут человека, который неделю будет жить в замке Carlowrie Castle (Эдинбург) и пить кофе. Предложение открыто для любого желающего. Об этом пишет Lonely Planet.

Помимо зарплаты в 4475 евро (почти 10,5 тысячи рублей), за добровольцем закрепят личного дворецкого. Его также обеспечат питанием из пяти блюд, индивидуальными уроками от шеф-повара и расслабляющими СПА-процедурами вместе с кофе.

По условиям конкурса, соискателю разрешат взять с собой друга. Каждый из них сможет выпить неограниченное количество кофе Gevalia. Анкеты принимают до 21 декабря: заявку оставляйте по ссылке .