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Замок в Шотландии зовёт всех желающих пожить в нём неделю. Заплатят €5 тыс
Источник материала: KYKY>
В Шотландии ищут человека, который неделю будет жить в замке Carlowrie Castle (Эдинбург) и пить кофе. Предложение открыто для любого желающего. Об этом
Помимо зарплаты в 4475 евро (почти 10,5 тысячи рублей), за добровольцем закрепят личного дворецкого. Его также обеспечат питанием из пяти блюд, индивидуальными уроками от шеф-повара и расслабляющими СПА-процедурами вместе с кофе.
По условиям конкурса, соискателю разрешат взять с собой друга. Каждый из них сможет выпить неограниченное количество кофе Gevalia. Анкеты принимают до 21 декабря: заявку оставляйте по
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В Шотландии ищут человека, который неделю будет жить в замке Carlowrie Castle (Эдинбург) и пить кофе. Предложение открыто для любого желающего. Об этом пишет Lonely Planet. ...
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