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Как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь-2020

17.12.2019 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Добраться до главных праздничных площадок в новогоднюю ночь и вернуться домой можно будет на общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основные автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты будут работать вплоть до пяти утра 1 января. Транспортники планируют задействовать дополнительный подвижной состав, чтобы доставлять минчан домой после окончания фейерверка и праздничных гуляний.

Как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь-2020

1 января транспорт начнет работу в 06:00. Метро в новогоднюю ночь также продлит работу до 04:00, и 1 января уже в 05:30 утра станции вновь откроются для пассажиров. Время ожидания поездов составит около 6 минут.

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Новости Беларуси. Добраться до главных праздничных площадок в новогоднюю ночь и вернуться домой можно будет на общественном транспорте, сообщили в программе...
 
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