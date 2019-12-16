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Как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь-2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Добраться до главных праздничных площадок в новогоднюю ночь и вернуться домой можно будет на общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Основные автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты будут работать вплоть до пяти утра 1 января. Транспортники планируют задействовать дополнительный подвижной состав, чтобы доставлять минчан домой после окончания фейерверка и праздничных гуляний.
1 января транспорт начнет работу в 06:00. Метро в новогоднюю ночь также продлит работу до 04:00, и 1 января уже в 05:30 утра станции вновь откроются для пассажиров. Время ожидания поездов составит около 6 минут.
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Новости Беларуси. Добраться до главных праздничных площадок в новогоднюю ночь и вернуться домой можно будет на общественном транспорте, сообщили в программе...
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