В Минске водитель автомобиля умер за рулем и врезался в другие машины









Водитель автомобиля «Газель» двигался по улице Карла Либнехта и въехал в припаркованный в первой полосе для движения автомобиль Audi. В итоге Audi продвинулся вперед и повредил припаркованный автомобиль Saab, сообщает ГАИ.

По предварительной информации, 56-лентий водитель «Газелли» скончался за рулем во время движения, ему стало плохо. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает водителям о запрете на управление транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения. В случае, если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь.