Источник материала: Маяк Преднепровья

Молодые, талантливые, одаренные. Все это про них. Подростки, выбравшие для себя творческую стезю, хорошо знакомы быховчанам, следящим за культурной жизнью района. Впрочем, эти девчонки давно не ограничиваются своей деятельностью на Быховщине. Активность делает им честь, причем самую высокую. Участникам художественно-творческих мероприятий вручат свидетельство специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи с выплатой материальной помощи. Соответствующее распоряжение уже подписано Главой государства.





Александра Кухтина и Вероника Семенова прочно связали свою жизнь с творчеством. Правда, выбрали разные направления.

Сегодня Александра Кухтина — учащаяся Могилевского государственного колледжа искусств. Студенческая жизнь с многочисленными занятиями и дополнительной работой уже вне стен учреждения образования практически лишает землячку свободного времени. Однако Саша не унывает. Говорит, к интенсивному жизненному ритму она привыкла с детства. Будучи натурой творческой, с малых лет влюбилась в живопись. Талант пытливой землячки развили в детской школе художественных ремесел и искусств. Именно здесь она делала первые шаги по дороге творчества, крепла и росла как юный художник.

Талант должен быть востребован. Так было и у Александры Кухтиной. Победы на престижных конкурсах окрыляли и стали стимулом для движения вперед. В числе последних достижений – Гран-при XVIII Международного фестиваля детского творчества «Золотая пчелка».

Развитие керамики в своем регионе – такова цель на перспективу, которую ставит Александра Кухтина. Получение профессионального образования этому, бесспорно, будет только благоприятствовать.

Понятие одаренности рамками города отнюдь не ограничивается. Вероника Семенова, учащаяся по классу баяна Мокрянской детской школы искусств, доказала: «самородки» есть и в сельской местности. Практически каждый день она с замиранием сердца переступает порог класса, ставшего за годы родным, чтобы заняться любимым делом.

Учитель Ольга Марачковская рассказывает: ее воспитанница не просто творчески одаренная личность. Талант, данный от рождения, вкупе с огромной работоспособностью — только благодаря этим компонентам можно добиться высоких результатов. Вероника росла профессионально, пробовала себя на конкурсах различных уровней, постепенно повышая творческую планку. Непросто далась одна из последних наград – Диплом лауреата II степени на III Международном конкурсе «Зоркі Прыдняпроўя-2019».

Эта победа – только начало! Сегодня Вероника поставила перед собой новую цель. Впереди — поступление в Могилевский государственный музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова. А значит, предстоит еще плотно потрудиться!

Громкие победы, амбициозные планы и недетская работоспособность – серьезные заявки на успех. Молодежь, дерзайте! Девчонки, побеждайте! Все получится!

Алеся ЦАРЕВА.