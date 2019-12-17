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ГАИ: что грозит за нарушение правил перевозки детей

18.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Профилактическая акция Госавтоинспекции «Безопасные каникулы» проходит на территории Минской области с середины декабря по 12 января.

В ходе акции сотрудники милиции прочитают лекции в учебных заведениях и трудовых коллективах, напомнят о профилактике правонарушений среди подростков и правилах безопасного поведения в транспорте, во дворах и на улице.

За 11 месяцев с участием детей в Минской области зарегистрировано 56 ДТП, в результате которых двое несовершеннолетних погибли, 65 получили травмы. На тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий влияет то, что ряд взрослых пренебрегают использованием средств безопасности ― автокресел, бустеров, специальных подушек.

В ГАИ напоминают, что за нарушения правил перевозки детей водителям грозит предупреждение или штраф до четырех базовых величин. Причинами ДТП часто становятся и ошибки самих несовершеннолетних пешеходов.

Это переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, переход дороги на запрещающий сигнал светофора или неожиданный выход из-за транспортных средств и других препятствий, ограничивающих обзорность водителям.


 
 
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Профилактическая акция Госавтоинспекции «Безопасные каникулы» проходит на территории Минской области с середины декабря по 12 января. ...
 
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