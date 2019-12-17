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В Минске 56-летний водитель «Газели» умер за рулём

18.12.2019 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске водитель скончался за рулем во время движения.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась утром 18 декабря. 56-летний водитель автомобиля «Газель» врезался в припаркованный в первой полосе для движения Audi, который проехал вперед и повредил припаркованный Saab.  

В Минске 56-летний водитель «Газели» умер за рулём
 Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Предварительно, водителю «Газели» стало плохо – мужчина скончался за рулем автомобиля.  

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске водитель скончался за рулем во время движения.   По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась утром 18 декабря. 56-летний...
 
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