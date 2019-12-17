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В Минске 56-летний водитель «Газели» умер за рулём
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске водитель скончался за рулем во время движения.
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Предварительно, водителю «Газели» стало плохо – мужчина скончался за рулем автомобиля.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.
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Новости Беларуси. В Минске водитель скончался за рулем во время движения. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась утром 18 декабря. 56-летний...
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