ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Немецкий план «Барбаросса» по захвату СССР. Инфографика

18.12.2019 11:06 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Немецкий план «Барбаросса» по захвату СССР. Инфографика
АиФ

Фашистская Германия планировала победить СССР строго в соответствии с планом «Барбаросса»*, его главной целью был быстрый и безоговорочный разгром Красной Армии. Немецкие солдаты собирались взять Москву на 40-е сутки после вторжения, на полную же ликвидацию сопротивления на оккупированных территориях отводилось 3–4 месяца. Конечной целью операции было создание заградительного барьера по линии Архангельск — Волга — Астрахань.


Немецкий план «Барбаросса» по захвату СССР. Инфографика
Нажмите для увеличения. Фото: АиФ

План предусматривал ведение «молниеносной войны» в трёх направлениях: Ленинград, Москва и Киев. Эти города германское командование собиралось взять силами 182 дивизий и 20 бригад (более 5 млн человек), которые должны были разбить 186 советских дивизий (3 млн человек). Но несмотря на численное преимущество, план провалился — Красной армии после неудач первых недель войны удалось выстроить эффективную линию обороны. При этом расчёт гитлеровцев на то, что неожиданный удар отрежет Москву от основных промышленных центров, оказался неверен. Советскому командованию удалось наладить эвакуацию целых предприятий, которые продолжали работать на нужды фронта. В результате война приняла затяжной характер, к чему Вермахт оказался совершенно не готов: оружейная смазка замерзала на морозе, страдали от холодов и бойцы, у которых не было тёплого обмундирования. Исправить ситуацию Берлин был не в состоянии, так как экономика Третьего рейха в то время и так работала на полную мощность.

*План «Барбаросса» разработан под руководством генерала Фридриха Паулюса, этот документ назван в честь германского короля и императора Священной Римской империи Фридриха I Гогенштауфена. Монарх вошёл в историю как удачливый воитель, которому удалось удерживать под своей властью пол-Европы. Прозвище Барбаросса своему императору за внешний вид присвоили подданные с Апеннинского полуострова: barba в переводе с итальянского означает «борода», а rossa — «рыжая».

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 декабря 1940 года Адольф Гитлер подписал план «Барбаросса», который предусматривает молниеносный разгром основных сил Красной армии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стоит ли ждать повышения штрафов? Анонс программы «В обстановке мира»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика