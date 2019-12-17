Немецкий план «Барбаросса» по захвату СССР. Инфографика

Фашистская Германия планировала победить СССР строго в соответствии с планом «Барбаросса» * , его главной целью был быстрый и безоговорочный разгром Красной Армии. Немецкие солдаты собирались взять Москву на 40-е сутки после вторжения, на полную же ликвидацию сопротивления на оккупированных территориях отводилось 3–4 месяца. Конечной целью операции было создание заградительного барьера по линии Архангельск — Волга — Астрахань.





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План предусматривал ведение «молниеносной войны» в трёх направлениях: Ленинград, Москва и Киев. Эти города германское командование собиралось взять силами 182 дивизий и 20 бригад (более 5 млн человек), которые должны были разбить 186 советских дивизий (3 млн человек). Но несмотря на численное преимущество, план провалился — Красной армии после неудач первых недель войны удалось выстроить эффективную линию обороны. При этом расчёт гитлеровцев на то, что неожиданный удар отрежет Москву от основных промышленных центров, оказался неверен. Советскому командованию удалось наладить эвакуацию целых предприятий, которые продолжали работать на нужды фронта. В результате война приняла затяжной характер, к чему Вермахт оказался совершенно не готов: оружейная смазка замерзала на морозе, страдали от холодов и бойцы, у которых не было тёплого обмундирования. Исправить ситуацию Берлин был не в состоянии, так как экономика Третьего рейха в то время и так работала на полную мощность.

* План «Барбаросса» разработан под руководством генерала Фридриха Паулюса, этот документ назван в честь германского короля и императора Священной Римской империи Фридриха I Гогенштауфена. Монарх вошёл в историю как удачливый воитель, которому удалось удерживать под своей властью пол-Европы. Прозвище Барбаросса своему императору за внешний вид присвоили подданные с Апеннинского полуострова: barba в переводе с итальянского означает «борода», а rossa — «рыжая».