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Стоит ли ждать повышения штрафов? Анонс программы «В обстановке мира»

18.12.2019 11:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Грядущие изменения в национальном законодательстве, система подготовки руководящих кадров и готовность к главной электоральной кампании. Проект «В обстановке мира» смотрите вечером, 18 декабря, на СТВ.

Стоит ли ждать повышения штрафов? Анонс программы «В обстановке мира»

Подробнее – в видеоматериале

Геннадий Пальчик: «Будет набор на переподготовку «Государственное управление в условиях цифровой экономики»

Люди в материале: Игорь Марзалюк
 
 
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Новости Беларуси. Грядущие изменения в национальном законодательстве, система подготовки руководящих кадров и готовность к главной электоральной кампании....
 
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