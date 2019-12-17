ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как часто необходимо регулировать сход-развал в автомобиле?

18.12.2019 10:54 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Как часто необходимо регулировать сход-развал в автомобиле?
Фото из открытых источников

Согласно нормативам автопроизводителей, проверять регулировку колес необходимо через каждые 15-20 тыс. км, а заново настраивать подвеску можно через 45-60 тыс. км пробега. Это касается новых машин, однако у старых моделей, уже успевших накатать по нашим дорогам не одну сотню тысяч километров, контролировать настройки необходимо как минимум два раза в год при сезонной смене покрышек. Бывает, что после ремонтных работ, таких, как замена шаровых опор, рулевых тяг, регулировка рулевой рейки, амортизаторов, пружин, или установки новых сайлент-блоков геометрия подвески нарушается, ее составные части работают с искажениями, в результате чего проявляются странности в поведении автомобиля на дороге. Чаще всего на прямой и ровной дороге автомобиль начинает уклоняться в сторону. Он предательски сползает ближе к обочине, и водителю приходится корректировать траекторию. Вторым фактором, свидетельствующим о необходимости срочной проверки углов схода и развала колес, является повышенный износ резины. Если новые шины трутся неравномерно, а протектор срезается лишь по бокам, то это верный признак сбившихся настроек схода и развала колес.

Как часто необходимо регулировать сход-развал в автомобиле? Почему на зиму лучше выбирать штампованные диски?

Что такое схождение?

Схождение — это угол между направлением движения машины и плоскостью вращения колеса. Его измеряют в градусах, минутах и в миллиметрах. Схождение в миллиметрах — это расстояние между задними кромками колес минус расстояние между передними кромками колес. Одним из верных признаков неправильно установленного схождения является визг покрышек в повороте на небольшой скорости. Если колеса смотрят врозь, как носки сапог солдата, то такое схождение называют отрицательным. Если они они смотрят друг на друга, то это положительное схождение.

Положительное схождение больше подходит мощным заднеприводным автомобилям. У них передние управляющие колеса под нагрузкой при разгонах стремятся развернуться в стороны. Поэтому для правильных настроек их стараются повернуть друг к другу, чтобы во время движения колеса выравнивались к нулевым положениям. У переднеприводных автомобилей все наоборот. Колеса там передают момент от мотора, отталкиваются от асфальта, и вся нагрузка идет уже на них. Поэтому в результате реактивного действия они стремятся повернуться внутрь в сторону друг друга. Чтобы компенсировать этот увод, мастера немного разворачивают колеса в стороны, чтобы под нагрузкой они возвращались в прежние положения. При этом неправильно выставленное схождение может сильно повлиять на управляемость и повредить колесам. При уводе колеса в сторону на 5 мм больше нормы протектор стирается по бокам колеса менее чем за 1000 км пробега.

Как часто необходимо регулировать сход-развал в автомобиле?
Что будет с машиной, если на скорости прыгать через «лежачих полицейских»?
Подробнее

Что такое развал?

Развал — это вертикальный угол наклона оси колес по отношению к дорожному полотну. Если посмотреть на машину спереди и внимательно приглядеться к колесам, можно увидеть, что они стоят не точно вертикально, а под углом и наклонены к плоскости дороги. Если верхние части колес смотрят друг на друга, как два покосившихся столбика, то это отрицательный развал. Если они направлены в стороны от машины, то положительный. Отрицательные развалы часто используются в кольцевых гонках, так как они придают большую стабильность машине на высоких скоростях. Положительные развалы пригодятся для хорошей маневренности. Их используют для настроек машин, выступающих на раллийных грунтовых трассах, где скорость невысока, но приходится выполнять много резких маневров. Эти же принципы применимы и для настроек гражданских машин.

Как часто необходимо регулировать сход-развал в автомобиле? Могуч и прыгуч: чем мягкая подвеска отличается от жесткой?

Как проводят процедуру регулировки?

Регулировка схода и развала производится на специальном стенде в мастерской. Для определения точных углов используются лазерные измерители, а также иное точное оборудование. Перед началом работ мастера предварительно осматривают подвеску на предмет возможных повреждений. Затем полностью разгружается багажник, чтобы избежать проседания амортизаторов, проверяется давление в шинах и оценивается состояние дисков. Регулировка схода и развала производится на штатных колесах, предписанных производителем. Только при соблюдении этих условий можно добиться нужных настроек.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сезонная смена колес, ремонт подвески и прочие операции, производимые в процессе эксплуатации машины, сбивают заводские настройки подвески. Чем это может...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске 56-летний водитель «Газели» умер за рулём
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика