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Белорус второй раз выиграл международный турнир по покеру и получил приз 1 миллион евро

18.12.2019 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский игрок в покер Николай Побаль стал вторым в истории двукратным чемпионом европейского покерного турнира. В этот раз он проходил в Праге. Об этом сообщается на официальном сайте турнира. Победитель получил приз — 1 миллион евро.


Фото: Pixabay.com

Турнир проходил с 11 по 17 декабря. На участие в нем было зарегистрировано 1154 заявки. Каждый из игроков положил в общий банк турнира 5,3 тысячи евро. В сумме призовой фонд игр составил почти 5,597 миллиона евро.

Николай Побаль вышел в финал вместе с игроком из Венгрии Норбертом Сечи, у них было почти одинаковое количество фишек. Белорус победил соперника довольно быстро, всего за несколько раздач.

За победу в турнире игрок получил приз 1 005 600 евро. Участник, который занял вторую позицию, увез меньшую сумму — 598 880 евро.

Впрочем, это не первая значимая победа Николая. В 2012 году он выиграл турнир EPT Main Event в Барселоне и получил такую же сумму как и сейчас — 1 миллион евро. Тогда он еще был студентом Белорусского государственного экономического университета, учился по специальности «международная экономика». В том турнире он преодолел рекордное для EPT поле в 1082 игрока. Но самым тяжелым оказалось противостояние двум финнам, с которыми он несколько часов провел за игрой 3-max.

Кроме этих побед, на счету Николая — третье место в Sunday Million и множество более мелких выигрышей в различных ребайниках. Есть у него и один офлайн-кэш — 104-е место на EPT Berlin минувшей весной с выигрышем 8,5 тысячи евро.

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Первый раз он победил в 2012 году и также выиграл 1 миллион евро.
 
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