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Стоит ли ждать повышения штрафов? Анонс программы «В обстановке мира»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Грядущие изменения в национальном законодательстве, система подготовки руководящих кадров и готовность к главной электоральной кампании. Проект «В обстановке мира» смотрите вечером, 18 декабря, на СТВ.
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Новости Беларуси. Грядущие изменения в национальном законодательстве, система подготовки руководящих кадров и готовность к главной электоральной кампании....
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