Россия и Беларусь договорились о компенсации за налоговый маневр в обмен на единый налоговый кодекс

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Отрицательный акциз в обмен на единый налоговый кодекс

Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд. Беларусь исторически покупала российскую нефть, не выплачивая пошлины в российский бюджет, а в последние годы получила возможность не возвращать и пошлины на нефтепродукты, полученные из этой нефти. Но с 2019 года в рамках шестилетнего маневра Россия постепенно обнуляет экспортные пошлины на нефть, так что прежняя схема субсидирования не будет работать.

В итоге решено, что Россия предоставит белорусским НПЗ так называемый отрицательный акциз, говорят два источника РБК, знакомых с ходом переговоров. Это налоговый вычет, введенный для российских НПЗ в рамках налогового маневра с 2019 года. О том, что такой вариант обсуждается, в ноябре заявил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, белорусские предприятия смогут получать вычет, как и российские, когда две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции.

Единый кодекс заработает не раньше 2022 года

Реально это случится не раньше 2022 года, сказал БелТА в начале декабря посол Беларуси в России Владимир Семашко. До этого времени Россия сможет компенсировать потери Беларуси от маневра, но лишь в некотором объеме за счет изменения ценообразования на нефть, отметил Семашко. По его словам, следующий год белорусские заводы должны пройти безболезненно.

Первоочередным является решение вопроса об унификации налогового законодательства России и Беларуси, именно он сейчас обсуждается, пояснил РБК пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов. После приведения налоговых систем к единообразию для белорусских и российских предприятий будут введены единые правила, в том числе и отрицательный акциз.



Сумма компенсации — $1,5 млрд в год

Переговоры о компенсации — часть продолжающейся работы по согласованию условий углубления интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства. 20 декабря в Санкт-Петербурге очередную встречу по этой теме проведут президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.



Точно рассчитать размер отрицательного акциза для белорусских заводов нелегко — в России он считается по сложной формуле и зависит от нескольких параметров, в том числе цен на нефть, корзины нефтепродуктов завода, его удаленности от экспортных рынков и т.д., пояснил аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Вдобавок неизвестно, изменится ли формула для белорусских НПЗ. Для среднего российского завода отрицательный акциз с 2024 года составит 4 тыс. российских рублей на тонну, или 96 млрд руб. ($1,5 млрд) при переработке 24 млн т нефти, заключил аналитик.