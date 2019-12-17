|
Россия и Беларусь договорились о компенсации за налоговый маневр в обмен на единый налоговый кодекс
Источник материала: Myfin
Отрицательный акциз в обмен на единый налоговый кодекс
Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд. Беларусь исторически покупала российскую нефть, не выплачивая пошлины в российский бюджет, а в последние годы получила возможность не возвращать и пошлины на нефтепродукты, полученные из этой нефти. Но с 2019 года в рамках шестилетнего маневра Россия постепенно обнуляет экспортные пошлины на нефть, так что прежняя схема субсидирования не будет работать.
В итоге решено, что Россия предоставит белорусским НПЗ так называемый отрицательный акциз, говорят два источника РБК, знакомых с ходом переговоров. Это налоговый вычет, введенный для российских НПЗ в рамках налогового маневра с 2019 года. О том, что такой вариант обсуждается, в ноябре заявил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, белорусские предприятия смогут получать вычет, как и российские, когда две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции.
Единый кодекс заработает не раньше 2022 года
Реально это случится не раньше 2022 года, сказал БелТА в начале декабря посол Беларуси в России Владимир Семашко. До этого времени Россия сможет компенсировать потери Беларуси от маневра, но лишь в некотором объеме за счет изменения ценообразования на нефть, отметил Семашко. По его словам, следующий год белорусские заводы должны пройти безболезненно.
Первоочередным является решение вопроса об унификации налогового законодательства России и Беларуси, именно он сейчас обсуждается, пояснил РБК пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов. После приведения налоговых систем к единообразию для белорусских и российских предприятий будут введены единые правила, в том числе и отрицательный акциз.
Сумма компенсации — $1,5 млрд в год
Переговоры о компенсации — часть продолжающейся работы по согласованию условий углубления интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства. 20 декабря в Санкт-Петербурге очередную встречу по этой теме проведут президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Точно рассчитать размер отрицательного акциза для белорусских заводов нелегко — в России он считается по сложной формуле и зависит от нескольких параметров, в том числе цен на нефть, корзины нефтепродуктов завода, его удаленности от экспортных рынков и т.д., пояснил аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Вдобавок неизвестно, изменится ли формула для белорусских НПЗ. Для среднего российского завода отрицательный акциз с 2024 года составит 4 тыс. российских рублей на тонну, или 96 млрд руб. ($1,5 млрд) при переработке 24 млн т нефти, заключил аналитик.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия возместит Беларуси потери от налогового маневра, введя обратный акциз для белорусских НПЗ, утверждают источники РБК. Сумма субсидий может составить до $1,5...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)