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Самый романтичный артист лейбла Black Star выступит в Минске с концертом
Источник материала: Tut.by
Артист лейбла Black Star
Мот — артист лейбла Black Star, участник проекта Black Star Mafia. Его треки в одночасье становятся хитами и добираются до верхушек главных музыкальных чартов страны. Мот — автор песен «Сопрано» (feat. Ани Лорак), «Капкан», «Когда исчезнет слово», «Абсолютно всё» (feat. Бьянка), «День и ночь», обладатель всевозможных престижных музыкальных премий. Он искусным образом совместил элементы хип-хопа, соула и танцевальной музыки, получив на выходе фирменный звук, который и стал его визитной карточкой.
В 2020 году Мот привезет в Минск новое шоу. На сцене он исполнит свои лучшие хиты, а также презентует свежие треки. Учитывая, что команда артиста объявляла солд-ауты во множестве городах прошедшего тура, советуем не тянуть с приобретением билетов. Тем более когда на старте продаж первые 100 билетов можно будет приобрести по специальной цене в 55 рублей. Билеты уже в продаже.
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Артист лейбла Black Star Мот возвращается в Минск. После долгой зимней спячки хип-хоп-лирик даст горячий концерт 26 марта на площадке минского Prime Hall.
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