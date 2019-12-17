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Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
18.12.2019 16:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Граждане Украины с 1 марта 2020 года смогут въехать на территорию России только по загранпаспортам, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Теперь при проверке данных информацию с загранпаспортов будут считывать специальными приборами: таким образом, сократится время прохождения пограничного контроля.
Киев неоднократно выступал за ужесточение правил пересечения границы с Россией. Бывший глава украинского МИД Павел Климкин призывал запретить въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
Такое ограничение действовало на территории Украины во время военного положения в ноябре — декабре 2018 года. После его снятия Совет нацбезопасности и обороны рекомендовал Госпогранслужбе усилить пограничный контроль.
При этом Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не станет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а напротив, облегчит режим их пребывания в России и получение гражданства, передает
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Граждане Украины с 1 марта 2020 года смогут въехать на территорию России только по загранпаспортам, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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