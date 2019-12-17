Санкции пересмотрят. Что предусматривает новый Кодекс об административных правонарушениях

К работе над проектами КоАП и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях подключены руководители госорганов, парламентарии, ученые, юристы-практики. Об этом заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс рассказала 18 декабря во время республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.





Так, предстоит определиться с разделением административных правонарушений на несколько видов по аналогии с Уголовным кодексом: менее тяжкие, более тяжкие.





Некоторые из пересмотренных санкций станут мягче. Отдельные правонарушения могут стать незначительными и лишиться оснований для привлечения к ответственности. Такая норма уже существует, но, по словам О. Чуприс, работает не совсем хорошо.





Также анализируется практика привлечения к ответственности. Эксперты считают, что административный процесс должен вестись быстрее и не вызывать последующих затруднений.





— Если, например, гражданин готов оплатить штраф на месте, то это не должно служить препятствием для его дальнейшего продвижения по службе: он признал вину, и это не является тем правонарушением, которое должно повлечь для него серьезные последствия, — пояснила О. Чуприс.





В отдельном разделе кодекса намерены обобщить работу по использованию технических средств фиксации правонарушений и сгруппировать соответствующие нормы, которые сейчас разрозненны.