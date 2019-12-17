ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Санкции пересмотрят. Что предусматривает новый Кодекс об административных правонарушениях

18.12.2019 16:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пересмотреть правоприменительную практику, некоторые санкции в сторону смягчения и обобщить случаи использования технических средств фиксации правонарушений планируют в новом КоАП, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.

К работе над проектами КоАП и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях подключены руководители госорганов, парламентарии, ученые, юристы-практики. Об этом заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс рассказала 18 декабря во время республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.

Так, предстоит определиться с разделением административных правонарушений на несколько видов по аналогии с Уголовным кодексом: менее тяжкие, более тяжкие.

Некоторые из пересмотренных санкций станут мягче. Отдельные правонарушения могут стать незначительными и лишиться оснований для привлечения к ответственности. Такая норма уже существует, но, по словам О. Чуприс, работает не совсем хорошо.

Также анализируется практика привлечения к ответственности. Эксперты считают, что административный процесс должен вестись быстрее и не вызывать последующих затруднений.

— Если, например, гражданин готов оплатить штраф на месте, то это не должно служить препятствием для его дальнейшего продвижения по службе: он признал вину, и это не является тем правонарушением, которое должно повлечь для него серьезные последствия, — пояснила О. Чуприс.

В отдельном разделе кодекса намерены обобщить работу по использованию технических средств фиксации правонарушений и сгруппировать соответствующие нормы, которые сейчас разрозненны.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пересмотреть правоприменительную практику, некоторые санкции в сторону смягчения и обобщить случаи использования технических средств фиксации правонарушений...
 
Новости дня
Новости разные
 
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика