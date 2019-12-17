Жительницу Дзержинского района поощрили за помощь в поимке браконьеров

Источник материала: Новости Дзержинска

Анна Бородина, жительница деревни Витовка Дзержинского района, получила цветы и благодарственное письмо от имени начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира. Таким образом женщину поощрили за помощь в поимке браконьеров.

В начале ноября, когда открылся сезон массовой охоты на пушнину, на телефон доверия Госинспекции поступил звонок от жительницы Дзержинского района. Анна Евгеньевна рассказала о раненой косуле, которую она обнаружила во время прогулки с собакой. Неподалеку сельчанка заметила четырех охотников, которые поспешили скрыться. Свидетельница успела сфотографировать мужчин на мобильный телефон. Именно эти снимки и помогли инспекторам установить личности браконьеров. По факту незаконной добычи косули возбуждено уголовное дело и ведется следствие, а отзывчивая женщина была вознаграждена за свою помощь.





