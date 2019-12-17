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«Это настоящие квартиры». Комплекс общежитий для медработников открыли в посёлке Лесковка Минского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Комплекс общежитий для медработников Минской области и сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии открыли в поселке Лесковка Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Три здания появились по поручению Президента. Скоро сюда заселятся 350 семей, среди которых и многодетные. Кстати, эти общежития уникальные: они похожи не на привычные помещения блочного типа, а на настоящие однокомнатные и двухкомнатные квартиры. К тому же, в каждом здании есть общий детская комната и помещение для отдыха.
Семья Площадных:
Места будет больше и для детей, и для жены, чтобы она что-то могла готовить. Новые стены, новый дом, новая школа.
Наталья Боярская, начальник главного управления по охране здоровья Миноблисполкома:
Эта работа будет продолжена. И в 2020 году мы запланировали реконструкцию имеющихся общежитий для создания комфортных условий. Кроме того, в 2020 году запланировано строительство жилищных кооперативов в Борисове – на 107 квартир, для работников Минской областной клинической больницы – на 250 квартир.
Отметим, финансовая поддержка в жилищном направлении продолжится. В том числе планируется обновить медицинское оборудование во всех учреждениях здравоохранения области.
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«Это настоящие квартиры». Комплекс общежитий для медработников открыли в посёлке Лесковка Минского района
Новости Беларуси. Комплекс общежитий для медработников Минской области и сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии открыли в поселке Лесковка Минского...
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