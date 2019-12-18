Молодежный центр по ул. Октябрьская, 30, приглашает на детскую Новогоднюю елку!
28 декабря в 18:00
Цена билета 5 рублей
Родителям вход бесплатно!
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Молодежный центр приглашает детскую Новогоднюю елку
19.12.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Молодежный центр по ул. Октябрьская, 30, приглашает на детскую Новогоднюю елку!
28 декабря в 18:00
Цена билета 5 рублей
Родителям вход бесплатно!
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Молодежный центр по ул. Октябрьская, 30, приглашает на детскую Новогоднюю елку! 28 декабря в 18:00 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ...
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