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Путин прокомментировал решение WADA отстранить Россию на четыре года

19.12.2019 13:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин поделился мнением насчет ситуации в российском спорте, сложившейся после решения WADA отстранить страну на 4 года от крупных международных стартов.


Фото: пресс-служба Кремля

«Что касается решения WADA, то я считаю, что оно не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву. Потому что решения, связанные с допингом, были приняты в отношении наших спортсменов на прошлой Олимпиаде — (они выступали) под нейтральным флагом. Теперь за то же самое еще раз. Так ни в одной правовой системе мира ничего подобного не было в истории человечества, и надеюсь, никогда не будет. Это первое.

Второе: любое наказание должно быть индивидуальным. И если кто-то в чем-то конкретно уличен, тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются чистыми, то как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них?

У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые — еще дети почти. Какое они к допингу имеют отношение? Да никакого! Но они прыгают четыре оборота, а никто не делает пока — почти никто в женском фигурном катании. Ну вот, их можно зачистить и со льда убрать. Можно таким образом? Можно. А зачем? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта? Думаю, что нет.

Это решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Не может команда вступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в хартии записано. Но если со стороны WADA к нашему комитету претензий нет, значит, сборная должна выступать под своим флагом.

Разбирайтесь с конкретными людьми. Мы, конечно, будем в этом помогать и содействовать. Мы все делаем для того, чтобы российский спорт был чистым.

РУСАДА формировалось в тесном контакте с нашими коллегами из WADA — даже руководителя выбирали по их рекомендации. Мне кажется, что это решение носит, к сожалению, скорее, опять политический оттенок», — сказал Путин во время пресс-конференции.

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