Источник материала: Новости Волковыска

Завтра, 20 декабря 2019 года, Президент Беларуси отправится с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Александр Лукашенко посетит Санкт-Петербургу, где пройдет заседание в узком и расширенных составах Высшего Евразийского экономического совета, и глава государства примет в нем участие.

Ожидается, что на встрече будут подведены итоги работы ЕАЭС в 2019 году. Стороны обсудят имеющиеся проблемы и наметят план работ на следующий год. В 2020-м председательство в ЕАЭС перейдет к Беларуси.

Также в ходе заседания будет принято решение о назначении председателя Евразийской экономической комиссии. С 2020 года Беларусь получает право назначить на этот пост своего председателя. Предложена кандидатура Михаила Мясниковича. Вместе с новым председателем будет утвержден и весь состав ЕЭК.

Кроме этого, Президент примет участие в неформальном саммите лидеров государств СНГ. Будет обсуждаться актуальная повестка дня в деятельности Содружества.

По традиции на этом мероприятии планируются встречи Лукашенко с зарубежными коллегами на тему двустороннего сотрудничества. В частности, предполагается, что продолжатся переговоры с Владимиром Путиным по поводу решения вопросов в сфере белорусско-российских отношений.

Ранее, 7 декабря 2019 года, Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Сочи накануне 20-летия со дня подписания договора о создании Союзного государства. Главы Беларуси и России встретились в резиденции "Бочаров ручей" и на протяжении 5 часов обсуждали спорные моменты, по которым за день до этого не смогли договориться премьер-министры стран Сергей Румас и Дмитрий Медведев.