Источник материала: Новости Волковыска

⚡ В Беларуси установлены новые тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки внутри страны. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №96 от 12 декабря 2019 года.

▶ На сколько для белорусов вырастут тарифы

По информации пресс-службы МАРТ, тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом на региональных и межрегиональных линиях возрастут на 5%, на городских линиях увеличение произойдет на 10 копеек.

В среднем на 5% увеличиваются тарифы на перевозку багажа и грузобагажа.

По информации МАРТ, уровень возмещения затрат на пассажирские перевозки внутри страны не достигает и 20%, при этом бюджетную поддержку на эти услуги БЖД не получает.

Напомним, в Беларуси в последний раз подняли стоимость проезда на региональных и межрегиональных линиях 1 апреля 2018 года. В МАРТ поясняли тогда, что уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не превышал 20%.