"Омск Карбон Могилев" запустился

Для этого предприятие получило необходимый пакет разрешительной документации, сообщает сайт Могилевского облисполкома.





Напомним, производство технического углерода в Могилеве ориентировано на потребителей Евросоюза и Беларуси. На внутреннем рынке с выходом на полную мощность предприятие на 100% закроет потребность Беларуси в основных марках техуглерода, в том числе «Белшины».





Сегодня на «Омск Карбон Могилев» уже работает 370 человек. Общий объем капиталовложений в проект составляет более €100 млн.





С пуском первого потока оборудования начала работу и автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ.





Сообщается также, что в течение года активно велось строительство второго технологического потока. Сейчас его готовность составляет 85%.