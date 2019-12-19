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В лицее прошла неделя, посвященная Дню энергетики

20.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В Ивьевском государственном сельскохозяйственном лицее прошла неделя, посвященная Дню энергетика. В теоретическо-практическом конкурсе места распределились все призовые места заняли учащиеся группы ХЭВ – Андрей Гришко, Антон Бояров, Владислав Радкевич.

С огромным удовольствием ребята приняли участие в интерактивной игре «#Экономьиграя» по формированию культуры энергопотребления, энергосбережения и сохранения окружающей среды.

Директор лицея Т. Юруш вручил ребятам заслуженные награды. Прекрасным дополнением к поздравлениям с профессиональным праздником и наступающим Новым годом стало выступление Дениса Сосновича, Сергея Ермолаева, Виктории Шарлан, Андрея Квача.

 
 
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В Ивьевском государственном сельскохозяйственном лицее прошла неделя, посвященная Дню энергетика. В теоретическо-практическом конкурсе места распределились...
 
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