В лицее прошла неделя, посвященная Дню энергетики

Источник материала: Ивьевский край

В Ивьевском государственном сельскохозяйственном лицее прошла неделя, посвященная Дню энергетика. В теоретическо-практическом конкурсе места распределились все призовые места заняли учащиеся группы ХЭВ – Андрей Гришко, Антон Бояров, Владислав Радкевич.

С огромным удовольствием ребята приняли участие в интерактивной игре «#Экономьиграя» по формированию культуры энергопотребления, энергосбережения и сохранения окружающей среды.

Директор лицея Т. Юруш вручил ребятам заслуженные награды. Прекрасным дополнением к поздравлениям с профессиональным праздником и наступающим Новым годом стало выступление Дениса Сосновича, Сергея Ермолаева, Виктории Шарлан, Андрея Квача.