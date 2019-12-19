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РОЧС провел мониторинг объектов Буда-Кошелевского района

20.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

РОЧС провел мониторинг объектов Буда-Кошелевского района
Буда-Кошелевским РОЧС проведены мониторинги соблюдения требований пожарой безопасности ЧТУП «Вилайтгрупп» в отношении магазина «Домовой», ООО «АкбарТекстиль», ИП «Никитин» в отношении мини-рынка, филиала ОАО «Рогачевский МКК» по производству сыров г.Буда-Кошелево.

Мониторинг показал, что руководством  объектов не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности. Здания объектов не в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности, лицами, ответственными за пожарную безопасность, не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума, на путях эвакуации отсутствуют указательные знаки пожарной безопасности.

Руководителям объектов вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.

 

Инна ВИШЕНКО

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Буда-Кошелевским РОЧС проведены мониторинги соблюдения требований пожарой безопасности ЧТУП «Вилайтгрупп» в отношении магазина «Домовой», ООО...
 
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