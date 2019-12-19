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Ученые выяснили, что люди стареют в три этапа

20.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Оказывается, старение – это вовсе не один длительный непрерывный процесс, а его можно разделить на несколько этапов.

О неожиданных результатах исследования рассказали западные ученые.

Специалисты изучили результаты анализа крови более четырех тысяч человек в возрасте от 18 до 95 лет и пришли к выводу, что биологическое старение можно поделить примерно на три этапа. Так, крупнейшие сдвиги в белках в жидкой части крови происходят в возрасте 34, 60 и 78 лет. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

Почему «переключение передач» в процессе старения происходит именно в этом возрасте – ученые пока не могут точно понять. Однако, изучив результаты исследования, специалисты пришли к выводу, что, отслеживая эти белки, врачи смогут предупреждать пациента о том, что какой-то орган (например, сердце или печень) стареет быстрее.

Кроме того, исследование подтвердило, что мужчины и женщины стареют по-разному.

 
 
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Оказывается, старение – это вовсе не один длительный непрерывный процесс, а его можно разделить на несколько этапов. О неожиданных результатах исследования...
 
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