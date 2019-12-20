20 декабря, Санкт-Петербург /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает колоссальный прогресс в развитии сотрудничества с Россией, в том числе по линии союзного строительства. Об этом он заявил сегодня в Санкт-Петербурге на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что значительные достижения есть как в социальной сфере, так и в экономическом взаимодействии. «Сделано немало. Почему-то мы не всегда и не все говорим, что сделано. Мы действительно сделали очень многое. И не только в социальном плане, для наших людей. Мы очень многое сделали в экономике», — сказал Президент.

Глава государства отметил, что у Беларуси и России создано единое оборонное пространство, противовоздушная оборона, группировка войск, а также единое пространство для работы спецслужб.

«Никаких проблем у России нет для полетов над Беларусью. Мы всегда обеспечиваем исключительно порядочно. У нас никогда не было с вами вопросов по поводу перевозок авиатранспортом. Наши аэропорты работают очень эффективно. Даже с нашими областями работают неплохо», — добавил Президент.

«Мы всегда констатировали, что у нас нет никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам. У нас единая граница, таможня на западе. 110 млн т грузов перемещается сегодня с востока на запад и с запада на восток через Беларусь. Это работают единая таможня, граница», — заметил Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание, что компания «Белоруснефть» вернулась к работе в России. Причем не только оказывает сервисные услуги, реанимируя старые месторождения, но и добывает нефть совместно с другими компаниями.

«Колоссальный прогресс. И в экономике, если говорить о людях, сегодня Беларусь покупает у вас не только сырье, но и комплектующие. На предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше 10 млн россиян. Мы обычно умножаем, если семья, на 4. Представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот и совместную производственную кооперацию», — акцентировал внимание белорусский лидер.

«Поэтому в принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора (о создании Союзного государства. — Прим. БЕЛТА). Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства (не только с Прибалтикой или Украиной). Это тоже достижение, что нами сделано за последние годы. Но вы правильно сказали: есть над чем работать», — резюмировал глава государства.

Владимир Путин в своем вступительном слове обратил внимание, что встреча проходит непосредственно перед мероприятиями на высшем уровне в интеграционных форматах. «Совсем недавно 8 декабря мы отметили 20-летие подписания союзного договора. Хочу сразу сказать: несмотря на то, что многое (мы с вами это констатировали) не сделано, все-таки результаты работы в рамках этого документа значительные. Мы когда начинали этот процесс, товарооборот был $9 млрд. Сейчас он $35,5 млрд. Это зримый результат. Кроме того, есть вопросы, которые мы решили в социальной сфере», — сказал Президент России.

Он также особо подчеркнул, что опыт, полученный Беларусью и Россией в рамках двустороннего союзного строительства, впоследствии широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе ЕАЭС.

«Знаю, что наши коллеги активно работали после нашей предыдущей встречи (в Сочи 7 декабря. — Прим. БЕЛТА). Очень рады вас видеть для того, чтобы эту дискуссию продолжить», — добавил российский лидер.

В предыдущий раз Александр Лукашенко и Владимир Путин проводили переговоры в Сочи 7 декабря. Тогда встреча продолжалась порядка пяти с половиной часов. По ее итогам министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил журналистам, что стороны очень плодотворно поработали по целому ряду направлений. «По сельскому хозяйству, связи, по таможне, регулированию нефтяного рынка. Достигли очень серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции были очень серьезно сближены», — сказал министр.

Впоследствии посол Беларуси в России Владимир Семашко также раскрыл некоторые подробности о достигнутых договоренностях на высшем и правительственном уровнях. Так, стороны полностью согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб, найдены подходы к решению вопроса компенсации белорусской стороне издержек из-за проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере. Стороны также нашли необходимые развязки по вопросам, касающимся снятия ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию. Ожидалось, что в скором времени должен быть согласован вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь. Кроме того, страна рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной хлорорганикой российской нефти.

Александр Лукашенко 10 декабря провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Стороны в том числе обсудили итоги белорусско-российских переговоров в Сочи, дальнейшую работу по наполнению интеграционной повестки дня, развитию торгово-экономического сотрудничества, снятию проблемных вопросов в этой сфере.

В последующие дни состоялись контакты как на уровне премьер-министров, так и в формате встречи руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции. По инициативе белорусской стороны 18 декабря состоялся телефонный разговор премьер-министра Сергея Румаса с Дмитрием Медведевым. Руководители правительств договорились проинформировать глав государств к сегодняшней встрече об итогах договоренностей, достигнутых в рамках переговоров руководителей рабочей группы Дмитрия Крутого и Максима Орешкина.

В начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и России были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Стороны договорились о разработке 31 дорожной карты для реализации этой программы. Пока еще несколько из них остаются несогласованными.

Александр Лукашенко не исключал еще нескольких раундов переговоров с Россией. «20-го на саммите в Санкт-Петербурге. Затем, возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам», — сказал глава государства 13 декабря на встрече со студентами и преподавателями медуниверситетов