20 декабря, Санкт-Петербург /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает колоссальный прогресс в развитии сотрудничества с Россией, в том числе по линии союзного строительства. Об этом он заявил сегодня в Санкт-Петербурге на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что значительные достижения есть как в социальной сфере, так и в экономическом взаимодействии. «Сделано немало. Почему-то мы не всегда и не все говорим, что сделано. Мы действительно сделали очень многое. И не только в социальном плане, для наших людей. Мы очень многое сделали в экономике», — сказал Президент.
Глава государства отметил, что у Беларуси и России создано единое оборонное пространство, противовоздушная оборона, группировка войск, а также единое пространство для работы спецслужб.
«Никаких проблем у России нет для полетов над Беларусью. Мы всегда обеспечиваем исключительно порядочно. У нас никогда не было с вами вопросов по поводу перевозок авиатранспортом. Наши аэропорты работают очень эффективно. Даже с нашими областями работают неплохо», — добавил Президент.
«Мы всегда констатировали, что у нас нет никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам. У нас единая граница, таможня на западе. 110 млн т грузов перемещается сегодня с востока на запад и с запада на восток через Беларусь. Это работают единая таможня, граница», — заметил Александр Лукашенко.
Он также обратил внимание, что компания «Белоруснефть» вернулась к работе в России. Причем не только оказывает сервисные услуги, реанимируя старые месторождения, но и добывает нефть совместно с другими компаниями.
«Колоссальный прогресс. И в экономике, если говорить о людях, сегодня Беларусь покупает у вас не только сырье, но и комплектующие. На предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше 10 млн россиян. Мы обычно умножаем, если семья, на 4. Представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот и совместную производственную кооперацию», — акцентировал внимание белорусский лидер.
«Поэтому в принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора (о создании Союзного государства. — Прим. БЕЛТА). Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства (не только с Прибалтикой или Украиной). Это тоже достижение, что нами сделано за последние годы. Но вы правильно сказали: есть над чем работать», — резюмировал глава государства.
Владимир Путин в своем вступительном слове обратил внимание, что встреча проходит непосредственно перед мероприятиями на высшем уровне в интеграционных форматах. «Совсем недавно 8 декабря мы отметили 20-летие подписания союзного договора. Хочу сразу сказать: несмотря на то, что многое (мы с вами это констатировали) не сделано, все-таки результаты работы в рамках этого документа значительные. Мы когда начинали этот процесс, товарооборот был $9 млрд. Сейчас он $35,5 млрд. Это зримый результат. Кроме того, есть вопросы, которые мы решили в социальной сфере», — сказал Президент России.
Он также особо подчеркнул, что опыт, полученный Беларусью и Россией в рамках двустороннего союзного строительства, впоследствии широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе ЕАЭС.
«Знаю, что наши коллеги активно работали после нашей предыдущей встречи (в Сочи 7 декабря. — Прим. БЕЛТА). Очень рады вас видеть для того, чтобы эту дискуссию продолжить», — добавил российский лидер.
В предыдущий раз Александр Лукашенко и Владимир Путин проводили
Впоследствии посол Беларуси в России Владимир Семашко также раскрыл некоторые подробности о достигнутых договоренностях на высшем и правительственном уровнях. Так, стороны полностью согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб, найдены подходы к решению вопроса компенсации белорусской стороне издержек из-за проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере. Стороны также нашли необходимые развязки по вопросам, касающимся снятия ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию. Ожидалось, что в скором времени должен быть согласован вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь. Кроме того, страна рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной хлорорганикой российской нефти.
Александр Лукашенко 10 декабря
В последующие дни состоялись контакты как на уровне премьер-министров, так и в формате встречи руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции. По инициативе белорусской стороны 18 декабря состоялся телефонный разговор премьер-министра Сергея Румаса с Дмитрием Медведевым. Руководители правительств договорились проинформировать глав государств к сегодняшней встрече об итогах договоренностей, достигнутых в рамках переговоров руководителей рабочей группы Дмитрия Крутого и Максима Орешкина.
В начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и России были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Стороны договорились о разработке 31 дорожной карты для реализации этой программы. Пока еще несколько из них остаются несогласованными.
Александр Лукашенко не исключал еще нескольких раундов переговоров с Россией. «20-го на саммите в Санкт-Петербурге. Затем, возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам», — сказал глава государства 13 декабря на встрече со студентами и преподавателями медуниверситетов