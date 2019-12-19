Источник материала: Новости Волковыска

По сообщениям Белгидромета погода на выходные дни (21 и 22 декабря) в Беларуси: днём до +10, туман, кратковременные дожди.

В субботу 21 декабря ожидается от +3 до +10. Ночью от -1 до +5, преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Утром и ночью в отдельных районах может быть туман, слабый гололёд. Ветер умеренный, днём может быть порывистый. Атмосферное давление будет активно падать.

В воскресенье 22 декабря температура ночью от +2 до +7°С, максимальная днем от +3 до +10°С. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный.

В выходные дни в Волковыске ожидается от +3 до +8. В субботу днём без осадков, ночью возможны кратковременные дожди. В воскресенье сплошная облачность и дожди.