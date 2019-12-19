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В Бресте мужчина вышел с БЧБ флагом за независимость Беларуси

20.12.2019 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 20 декабря 2019 года на пл. Ленина мужчина провёл одиночный пикет в поддержку независимости Беларуси.

В Бресте мужчина вышел с БЧБ флагом за независимость Беларуси

Он был один, но к нему подходили люди, интересовались, общались.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 20 декабря 2019 года на пл. Ленина мужчина провёл одиночный пикет в поддержку независимости Беларуси. Он был один, но к нему подходили люди, интересовались,...
 
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