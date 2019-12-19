Как обещали: Минтранс собирает дальнобойщиков из Бреста и Гродно, чтобы поговорить про «дозволы»

Источник материала: Tut.by

Представители Минтранса Беларуси 24 декабря встретятся с автомобильными грузовыми перевозчиками из Брестской и Гродненской областей. Разговор пойдет о распределении, выдаче и использовании двусторонних/транзитных польских «дозволов».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Гродно встречу планируется провести в 10.00 в актовом зале Гродненского городского исполнительного комитета (площадь Ленина, 2/1, 4-й этаж). С перевозчиками Гродненской области будет общаться первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

Заявки от перевозчиков на участие во встрече будут приниматься до 12.00 23 декабря по электронной почте: energy@mail.grodno.by.

В Бресте встреча пройдет с 09.00 до 12.00 в конференц-зале Брестского областного объединения профсоюзов (улица Карла Маркса, 19, 1-й этаж). С перевозчиками Брестской области беседовать будет начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Сергей Дубина.

Заявки от перевозчиков на участие во встрече будут приниматься до 23 декабря по телефонам: 8 0162 21-11-32, 21−11−23, 20−87−04.

Минтранс информирует, что возможно присутствие только одного представителя от организации.

В ближайшее время встречи также пройдут в остальных областных центрах и Минске. Информация будет опубликована дополнительно.