Мероприятие в рамках единого проекта «ШАГ» состоялось 19 декабря  в средней школе № 3

Источник материала: Виртуальный Брест

В диалоге на тему «Безопасное поведение – наш осознанный выбор» приняли участие представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь и учащиеся 9-11 классов. В повестку дня были включены вопросы, касающиеся проблем безопасности жизнедеятельности человека в современном мире, обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений.





Присутствовавший на встрече старший инспектор по особым поручениям ГАИ УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Александр Константинович Аврамчук дал общую оценку ситуации в области безопасности дорожного движения, подчеркнув, что дорожно-транспортный травматизм является ведущей причиной смерти в возрастной группе от 5 до 29 лет. Последующая информационно-разъяснительная беседа с учащимися способствовала повышению уровня осведомленности о проблеме травматизма и путях его эффективного предотвращения.





В ходе мероприятия также была затронута одна из наиболее острых проблем современности, актуальная для большинства стран мира – торговля людьми. Участник встречи оперуполномоченный отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми старший лейтенант милиции Александр Витальевич Коломиец отметил, что, по оценкам международных организаций, ежегодно в мире от 700 тысяч до 4 млн. человек покупаются, продаются или удерживаются в неволе.





Мировым сообществом разработан ряд мер, направленных на предотвращение траффикинга. Реализуемая в Республике Беларусь программа по противодействию торговле людьми имеет комплексный характер и направлена в том числе на предупреждение подобных преступлений. Александр Витальевич особо подчеркнул значение осведомленности граждан о стратегиях вербовки и личной ответственности каждого за собственную безопасность.





В беседе принимал участие и старший инспектор ИДН ОВД администрации Московского района города Бреста Дмитрий Викторович Граховский, который напомнил собравшимся об административной и уголовной ответственности за правонарушения, в том числе за потребление и распространение наркотических средств, и призвал несовершеннолетних к внимательному отношению к собственной жизни и здоровью.

В заключение встречи участники в двухстороннем порядке обменялись впечатлениями от прошедшего мероприятия и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере противодействия правонарушениям.