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В Слуцком районе Citroen столкнулся с автобусом c детьми

22.12.2019 12:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автобус, который вез детей на новогодний праздник, попал в ДТП под Слуцком. Об этом сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале.


Изображение: t.me/pressmvd

Инцидент произошел 22 декабря около 9 часов утра на дороге Р23 «Минск-Микашевичи» вблизи д. Леньки Слуцкого района.

Водитель 1988 года рождения вел Citroen Berlingo. Он выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу автобусу, который вез детей на праздничные новогодние мероприятия.


Изображение: t.me/pressmvd

В результате ДТП травмы получили водитель автобуса и пассажир автомобиля «Ситроен». С детьми все хорошо, они не пострадали. Автобус оперативно заменили и в сопровождении автомобиля Госавтоинспекции дети продолжили путь на праздник.

 
Теги: Минск
 
 
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С детьми все хорошо, они не пострадали. Автобус оперативно заменили и в сопровождении автомобиля Госавтоинспекции дети продолжили путь на праздник.
 
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