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В Слуцком районе Citroen столкнулся с автобусом c детьми
Источник материала: Tut.by
Автобус, который вез детей на новогодний праздник, попал в ДТП под Слуцком. Об этом
Инцидент произошел 22 декабря около 9 часов утра на дороге Р23 «Минск-Микашевичи» вблизи д. Леньки Слуцкого района.
Водитель 1988 года рождения вел Citroen Berlingo. Он выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу автобусу, который вез детей на праздничные новогодние мероприятия.
В результате ДТП травмы получили водитель автобуса и пассажир автомобиля «Ситроен». С детьми все хорошо, они не пострадали. Автобус оперативно заменили и в сопровождении автомобиля Госавтоинспекции дети продолжили путь на праздник.
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С детьми все хорошо, они не пострадали. Автобус оперативно заменили и в сопровождении автомобиля Госавтоинспекции дети продолжили путь на праздник.
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