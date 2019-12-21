В Слуцком районе Citroen столкнулся с автобусом c детьми

Источник материала: Tut.by

Автобус, который вез детей на новогодний праздник, попал в ДТП под Слуцком. Об этом сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале.



Изображение: t.me/pressmvd

Инцидент произошел 22 декабря около 9 часов утра на дороге Р23 «Минск-Микашевичи» вблизи д. Леньки Слуцкого района.

Водитель 1988 года рождения вел Citroen Berlingo. Он выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу автобусу, который вез детей на праздничные новогодние мероприятия.



Изображение: t.me/pressmvd

В результате ДТП травмы получили водитель автобуса и пассажир автомобиля «Ситроен». С детьми все хорошо, они не пострадали. Автобус оперативно заменили и в сопровождении автомобиля Госавтоинспекции дети продолжили путь на праздник.