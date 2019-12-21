Когда очень хочется снега: в Новополоцке составили снежинку из автомобилей

Instagram пользователь thezapworld, передает "Еврорадио" . Видео с праздничного флешмоба разместил впользователь thezapworld, передает





"Снега нет. Но есть снежинка из автомобилей", — написал автор видео.













Как можно увидеть на видео, чтобы образовать снежинку вокруг главной ёлки города, понадобилось около 30 автомобилей.