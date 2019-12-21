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Когда очень хочется снега: в Новополоцке составили снежинку из автомобилей
Источник материала: Партизан
В Новополоцке местный автоклуб составил снежинку... из автомобилей.
Видео с праздничного флешмоба разместил в
"Снега нет. Но есть снежинка из автомобилей", — написал автор видео.
Как можно увидеть на видео, чтобы образовать снежинку вокруг главной ёлки города, понадобилось около 30 автомобилей.
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В Новополоцке местный автоклуб составил снежинку... из автомобилей.
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