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Когда очень хочется снега: в Новополоцке составили снежинку из автомобилей

22.12.2019 13:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Новополоцке местный автоклуб составил снежинку... из автомобилей.

Видео с праздничного флешмоба разместил в Instagram пользователь thezapworld, передает "Еврорадио".

"Снега нет. Но есть снежинка из автомобилей", — написал автор видео.



Как можно увидеть на видео, чтобы образовать снежинку вокруг главной ёлки города, понадобилось около 30 автомобилей.
 
 
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В Новополоцке местный автоклуб составил снежинку... из автомобилей.
 
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