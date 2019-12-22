﻿ Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные

22.12.2019 23:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сказать, что погода располагает к традиционным зимним развлечениям, было бы неправдой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные

Юлия Огнева, СТВ:
И тут возникает резонный вопрос: чем заняться в выходные? Можно, конечно, проваляться на диване под телевизор и оливье, но не будет ли обидно за бесцельно прожитые дни и бесполезно нажитые килограммы?

Как будем работать и отдыхать в первую неделю января?

Корреспондент Алена Сырова и отправилась искать счастья в новых забавах и готова поделиться впечатлениями.

Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные

Зима – сезон, который располагает к активному отдыху. Чтобы не мерзнуть и не скучать, нужно двигаться, потому с первым серьезным снегопадом на горках, катках, лыжне яблоку негде упасть. Без этих активностей зима не зима.

Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные

Трасса в Веснянке среди любителей лыжных видов спорта особую популярность приобрела в 2018 году – здесь открыли пункт проката, появились теплые раздевалки. Кроме того, в некотором смысле пропиарил трассу и вид спорта глава государства, когда принимал участие в «Минской лыжне».

Команда Президента Беларуси победила в эстафете на «Минской лыжне»

Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Бегайте на лыжах. Это я вам говорю не как Президент, а как обычный человек, который бегает с детства. Эффективнее лыж, особенно для девчонок, нет ничего.

Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные

На трассе можно встретить самых разных любителей спорта, даже четвероногих. Скиджоргинг – бег на лыжах с собакой – альтернатива классическим вариантам. Правда, для таких забегов нужны большие заснеженные расстояния. С этим пока проблема, потому владельцы ездовых собак активничают по летней схеме.

Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные

Святослав Сокол:
Мы за полтора года попробовали себя в трех дисциплинах. Начали с бега, зимой начали кататься на лыжах, в этом году выступали с ним на велосипеде.

Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные

Познакомиться поближе с такими видами спорта можно в эти дни. У Дворца спорта как раз расположилась территория самых милых ездовых собак – хаски. Кстати, если вы хотите попробовать себя в каникроссе, но у вас нет четвероногого – не беда, федерация периодически проводит бесплатные открытые занятия.

Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные

Анна Харута, председатель Федерации ездового спорта:
Можно прийти с нулевыми способностями в спорте, и мы с собаками дадим снаряжение, расскажем, с чего все начинается. Максимальная дистанция на соревнованиях – 4 километра. Ее осилить с подготовкой месяц или два может любой человек. 

Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные

Кстати, не слишком холодная зима – отличная возможность попутешествовать по Беларуси, полюбоваться природой. Заглянуть хотя бы в Беловежскую пущу: почувствовать себя Робинзоном, который пробирается в глубь чащи, подышать чистым пущанским воздухом и понаблюдать за дикими животными и птицами в их естественной среде обитания. Гид направляет по следу. Стоит такое удовольствие 550 рублей за группу в 10 человек. Для тех, кто не готов к экстриму, найдется альтернативная «тропа».

Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные

Никита Якубовский, младший научный сотрудник национального парка «Беловежская пуща»:
Итак, мы теперь находимся на одном близлежащем маршруте Беловежской пущи – «Озерном кольце». Он используется как пешеходами, так и велосипедистами, посетившими Беловежскую пущу. Также при наличии снежного покрова здесь можно пробежать на лыжах. Это одно из излюбленных мест для отдыха туристов.

Но все же вернемся к классическим зимним забавам. В каждом крупном городе страны есть ледовые арены. Президент когда-то инициировал их строительство, и вот сегодня хоккей и обычные катания доступны каждому и при любой погоде.

Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные

Новые климатические реалии – повод найти новое увлечение. Например, попробовать себя в таком виде спорта, как бодифлайт. В Минске появилась самая большая аэродинамическая труба, аналогичная есть разве что в Париже.

Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные

Александра Садовникова, маркетолог развлекательного центра:
Абсолютно каждый может летать. Бывает, что люди не очень хорошо физически развитые, с лишним весом, летают лучше и стабильнее, чем люди со спортивным прошлым. Главное, расслабиться и просто дать потоку возможность управлять своим телом.

Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные

Выглядит это, конечно, скорее как развлечение: человек легко парит в воздухе. Но все намного сложнее – нужно быть максимально сконцентрированным, контролировать каждый сантиметр своего тела – разумеется, ощущается немаленькая нагрузка. Для новичка совсем непросто даже удержаться на потоке.

Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные

А еще сноубординг, горные лыжи (в загородных центрах снег лежит даже при внушительном плюсе), хоккей – в общем, развлечений, альтернативных домашним посиделкам, масса. И какую бы из активностей вы ни выбрали, главное – все они одинаково полезны и доступны.

Люди в материале: Алена Сырова, Юлия Огнева
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сказать, что погода располагает к традиционным зимним развлечениям, было бы неправдой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:И...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неделя спорта за 22.12.2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика