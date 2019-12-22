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Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сказать, что погода располагает к традиционным зимним развлечениям, было бы неправдой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Корреспондент Алена Сырова и отправилась искать счастья в новых забавах и готова поделиться впечатлениями.
Зима – сезон, который располагает к активному отдыху. Чтобы не мерзнуть и не скучать, нужно двигаться, потому с первым серьезным снегопадом на горках, катках, лыжне яблоку негде упасть. Без этих активностей зима не зима.
Трасса в Веснянке среди любителей лыжных видов спорта особую популярность приобрела в 2018 году – здесь открыли пункт проката, появились теплые раздевалки. Кроме того, в некотором смысле пропиарил трассу и вид спорта глава государства, когда принимал участие в «Минской лыжне».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На трассе можно встретить самых разных любителей спорта, даже четвероногих. Скиджоргинг – бег на лыжах с собакой – альтернатива классическим вариантам. Правда, для таких забегов нужны большие заснеженные расстояния. С этим пока проблема, потому владельцы ездовых собак активничают по летней схеме.
Святослав Сокол:
Познакомиться поближе с такими видами спорта можно в эти дни. У Дворца спорта как раз расположилась территория самых милых ездовых собак – хаски. Кстати, если вы хотите попробовать себя в каникроссе, но у вас нет четвероногого – не беда, федерация периодически проводит бесплатные открытые занятия.
Анна Харута, председатель Федерации ездового спорта:
Кстати, не слишком холодная зима – отличная возможность попутешествовать по Беларуси, полюбоваться природой. Заглянуть хотя бы в Беловежскую пущу: почувствовать себя Робинзоном, который пробирается в глубь чащи, подышать чистым пущанским воздухом и понаблюдать за дикими животными и птицами в их естественной среде обитания. Гид направляет по следу. Стоит такое удовольствие 550 рублей за группу в 10 человек. Для тех, кто не готов к экстриму, найдется альтернативная «тропа».
Никита Якубовский, младший научный сотрудник национального парка «Беловежская пуща»:
Но все же вернемся к классическим зимним забавам. В каждом крупном городе страны есть ледовые арены. Президент когда-то инициировал их строительство, и вот сегодня хоккей и обычные катания доступны каждому и при любой погоде.
Новые климатические реалии – повод найти новое увлечение. Например, попробовать себя в таком виде спорта, как бодифлайт. В Минске появилась самая большая аэродинамическая труба, аналогичная есть разве что в Париже.
Александра Садовникова, маркетолог развлекательного центра:
Выглядит это, конечно, скорее как развлечение: человек легко парит в воздухе. Но все намного сложнее – нужно быть максимально сконцентрированным, контролировать каждый сантиметр своего тела – разумеется, ощущается немаленькая нагрузка. Для новичка совсем непросто даже удержаться на потоке.
А еще сноубординг, горные лыжи (в загородных центрах снег лежит даже при внушительном плюсе), хоккей – в общем, развлечений, альтернативных домашним посиделкам, масса. И какую бы из активностей вы ни выбрали, главное – все они одинаково полезны и доступны.
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Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные
Новости Беларуси. Сказать, что погода располагает к традиционным зимним развлечениям, было бы неправдой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:И...
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