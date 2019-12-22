На улицу вышли люди с оружием: эхо стрельбы на Лубянке разнеслось над всей Россией

Убежден, что начать честно разбираться в этих вопросах совершенно необходимо, тем более что за последние два года это — из известных — уже третье кровавое противостояние граждан с ФСБ (еще был Хабаровск и Архангельск). Общество не знало и не общалось с теми, кто пошел на смерть, они не были участниками теле- и радиопрограмм. Но случившееся не кажется неожиданным и непонятным. Скажу больше, всякий, кто попытается замолчать произошедшее или представить его беспричинной случайностью, будет работать на углубление системного российского кризиса. (В ленте новостей уже появился нелепый комментарий экс-генерала ФСБ Михайлова, считающего, что убийство на Лубянке совершил человек, который был либо завербован, либо психически нездоров, либо “неудачник по жизни”)…





Что разжигает и как остановить начинающуюся гражданскую войну

А. Солженицын ввел понятие “Русская Катастрофа”. Сегодня, похоже, она подступает к самому краю. Власть продолжает безудержное ограбление собственного народа, происходит сверхполяризация уровня доходов, когда одни катают любовниц на самолетах, а масса других живет впроголодь, выживая на 5-7 тысяч рублей в месяц. Россия рекордсмен по уровню разрыва между 10% самых богатых и 10% самых обездоленных. А как известно, ничто так не травмирует национальное самосознание, ничто не создает такое напряжение между “низами” и “верхами”, как чудовищное социальное неравенство, которое нам по умолчанию предлагают считать нормой.





Остановить процесс “социального разбегания” — значит прекратить взращивать семена гражданской войны. Первым шагом в нужном направлении может стать полная отмена налога на тех, чей доход ниже прожиточного минимума.





Про атмосферу войны. Против цензуры

Российское государство крайне милитаризировано, уровень военных расходов столь велик, что его приходится засекречивать. Страну удерживают в состоянии перманентной войны. Власти умудряются развязывать кровопролитные бойни и участвовать в них, как с самыми близкими соседями, так и с теми, с кем нет ни общей границы, ни общих интересов. Атмосфера насилия, безостановочный конвейер стрельбы и убийств — вот неизменная тональность российского ТВ, главного формирователя наших социальных установок и социальных настроений.





Ограбление общества происходит не только для обогащения власти и для парализации гражданской активности, но и для перераспределения национального дохода в пользу партии войны. Значит, необходимо выступить против этой партии, но сделать это крайне сложно потому, что “ихтамнет”, потому, что информационный поток в нашей стране уже 100 лет жестко цензурируется… В результате информационная картина реальности нас поставлена с ног на голову. Например, экономические санкции, объявленные мировым сообществом в ответ на агрессивную политику наших властей, внутри страны многими воспринимаются как агрессия Запада против России…









Несмотря на все сложности, уверен — если каждый честный публицист и журналист, выступающий в СМИ, будет поднимать тему противоречащей Конституции цензуре, будет возвращаться к требованию Гласности, ситуация может измениться. А кроме того, нам необходимо требовать сокращения бессмысленных расходов на силовиков и сокращения или роспуска самих силовых структур (например, ФСБ, нацгвардии, ОМОНа). В Конституцию необходимо ввести статью, запрещающую ведение военных действий на чужой территории.





Подытожим

Думаю, кто-то скажет, что предлагаемые меры — это набор благих пожеланий. Не стану с этим спорить. Хочу подчеркнуть другое. Произошедшее на Лубянке вновь продемонстрировало несостоятельность кремлевской политики. Подвергнув массированной атаке демократическую оппозицию, система получила результат, противоположный ее намерениям. Те, кто выражал несогласие и призывал к диалогу с властями, кто выходил на мирные митинги, кто ставил лайки в интернете, подвергались жестоким репрессиям. Спецслужбы справились с несовершеннолетними девочками, которых сами же затащили в сети “новых величий”. Но абсурдные действия силовиков породили протест совсем других людей, людей, которые не участвовали в демократическом протесте и, возможно, изначально не принимали его всерьез. На улицу вышли люди с оружием. Бездарные действия режима спровоцировали горячую гражданскую войну.





Сразу после смерти Сталина, весной и летом 53-го года, восстания в ГУЛАГе — в Воркуте и Норильске — заставили Хрущева срочно начать демонтаж системы лагерей, а потом, в 56-м, еще и провести “операцию информационного прикрытия” под названием XX съезд КПСС.





Сегодня выбор у власти невелик — либо ввергнуть страну в пучину братоубийства, либо отреагировать на требование общества правильно. А начать надо — с амнистии всем политзаключенным!



