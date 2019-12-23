В Москве белорусский сахар продается по 81 копейке за килограмм

Источник материала: Виртуальный Брест

«Освободил из плена. Возвращаю на родину», — шутит читатель НН, который прислал нам эти фото.





В Москве белорусский сахар можно купить за 24 российских рубля — это примерно 81 белорусская копейка за килограмм.





В Беларуси сахар продается за 1 рубль 50 копеек за килограмм.