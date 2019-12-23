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В Москве белорусский сахар продается по 81 копейке за килограмм
24.12.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Освободил из плена. Возвращаю на родину», — шутит читатель НН, который прислал нам эти фото.
В Москве белорусский сахар можно купить за 24 российских рубля — это примерно 81 белорусская копейка за килограмм.
В Беларуси сахар продается за 1 рубль 50 копеек за килограмм.
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«Освободил из плена. Возвращаю на родину», — шутит читатель НН, который прислал нам эти фото. В Москве белорусский сахар можно купить за 24 российских рубля — это...
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