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В Москве белорусский сахар продается по 81 копейке за килограмм

24.12.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Освободил из плена. Возвращаю на родину», — шутит читатель НН, который прислал нам эти фото.


В Москве белорусский сахар можно купить за 24 российских рубля — это примерно 81 белорусская копейка за килограмм.

В Москве белорусский сахар продается по 81 копейке за килограмм

В Беларуси сахар продается за 1 рубль 50 копеек за килограмм.

 
 
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  «Освободил из плена. Возвращаю на родину», — шутит читатель НН, который прислал нам эти фото. В Москве белорусский сахар можно купить за 24 российских рубля — это...
 
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